Justice. Procès Le Scouarnec : mais pourquoi ce chien normand est-il dans la salle ?

Lundi 24 février, à Vannes, s'est ouvert un procès d'une ampleur inédite. Joël Le Scouarnec, ancien chirurgien, comparaît devant la cour criminelle départementale du Morbihan pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur près de 300 mineurs. Un moment difficile pour les victimes, qui peuvent compter sur une aide aussi discrète que précieuse : les chiens d'assistance judiciaire.

Parmi eux, Ravel, un labrador noir originaire de Saint-Lô, spécialement formé pour accompagner les victimes dans leur parcours judiciaire. Son rôle ? Apporter réconfort et apaisement aux parties civiles durant ce procès marquant.

Une mission essentielle pour libérer la parole

Depuis janvier 2022, Ravel est engagé dans l'unité médico-judiciaire de Saint-Lô. Pendant deux ans, il a suivi une formation rigoureuse afin d'acquérir un comportement idéal en situation de stress. Aujourd'hui, il intervient lors des auditions, confrontations et audiences, offrant un soutien moral inestimable aux victimes.

Ce programme d'assistance canine, déployé depuis 2019 en France, permet aux personnes confrontées à la justice de bénéficier d'une présence apaisante. "Cette assistance canine d'un genre nouveau représente un réel outil de libéralisation de la parole ; outil de réconfort, de sécurisation et de mise en confiance", souligne Village Justice.

Un chien qui partage aussi son quotidien sur Instagram

Entre deux audiences, Ravel profite aussi de moments de détente, qu'il partage avec ses abonnés sur Instagram. Sur l'un de ses récents posts, on peut lire : "Ce matin, Ravel a pu découvrir la belle ville de Vannes. L'occasion pour lui de profiter d'une promenade et d'une bonne détente avant de débuter cette seconde journée de procès."

Son compte, suivi par de nombreux internautes, permet de montrer l'envers du décor de sa mission, d'en faire un personnage attachant, de lui donner une personnalité. Il s'exprime même à la première personne ! "Ce matin, on était encore tous ensemble à Caen, mais ce soir, je suis arrivé à Vannes qu'avec Moman, prêt pour demain", écrit-il dans une publication. Pour les enfants et les adultes qui s'attachent à lui, c'est un moyen de continuer à le suivre.

Vers une reconnaissance nationale des chiens d'assistance judiciaire

Avec une douzaine de chiens d'assistance judiciaire déjà en activité en France, le dispositif tend à se généraliser. En février 2023, une convention nationale a été signée entre le ministère de la Justice et plusieurs associations de victimes, de médiation animale et de protection des animaux, afin de renforcer leur présence dans les tribunaux.

Ravel, le chien d'assistance qui apaise les victimes du procès. - Instagram Ravel_chien_dassistance_jud

Pour les victimes, la présence de ces chiens constitue une source de réconfort dans une épreuve souvent douloureuse. Et pour Ravel, c'est une mission qu'il remplit avec douceur et dévouement. Une véritable patte tendue vers la justice.