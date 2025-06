Justice . "Je vous raconte la vraie histoire" : le Normand Ragnar le Breton réagit après sa condamnation à un an de prison

C'est un visage bien connu du Web et de la scène comique française. Ragnar le Breton, 35 ans, humoriste originaire de Normandie et suivi par plus d'un million d'abonnés sur Instagram, vient d'être condamné à un an de prison ferme. La décision a été rendue lundi 23 juin par le tribunal d'Evreux, dans l'Eure. L'information a été confirmée par le parquet au correspondant de l'AFP.

Une bagarre en pleine journée près d'un stade dans l'Eure

Les faits remontent au 26 mars 2025, à Ménilles, une commune située à proximité de Vernon. Ce jour-là, alors qu'un entraînement de football pour enfants se déroule à proximité, une altercation éclate. Selon le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin, Ragnar le Breton s'est appuyé sur une voiture garée, provoquant son balancement. A l'intérieur, un homme dormait. Réveillé, celui-ci lui demande de s'éloigner. Le ton monte rapidement. L'humoriste assène plusieurs coups de poing, sous les yeux du fils de la victime.

Une décision de justice contestée par l'humoriste

Jugé pour violences avec interruption temporaire de travail (ITT) de plus de huit jours, Ragnar le Breton ne s'est pas présenté à l'audience. Il n'était pas non plus représenté. "Je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Evreux et à la justice française, puisque j'étais convoqué aujourd'hui, c'est une faute d'inattention puisque j'étais persuadé que c'était mercredi 25", témoigne-t-il.

En plus de la peine de prison, il se voit interdire le port d'armes pendant trois ans, l'entrée en contact avec la victime, et il perd son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans. Toutefois, l'acteur et instagrameur a immédiatement fait appel de la décision.

Une vidéo Instagram pour livrer "sa vérité"

Connu pour son franc-parler, Ragnar le Breton n'a pas tardé à réagir. Dans une vidéo postée sur Instagram (vue plus de 1,2 million de fois en quelques heures) l'humoriste évoque une "bagarre d'hommes" et parle de "légitime défense". Il assure que l'homme en question l'aurait d'abord agressé verbalement et physiquement, et affirme avoir lui-même été blessé. Il y évoque notamment des journées d'ITT, sans en préciser le nombre.

"A partir du moment où il m'agresse, c'est l'ouverture du bal", lance-t-il dans la vidéo, ajoutant avoir "envoyé quelques pralines" pour se défendre. "Il me fait passer pour un déséquilibré", ajoute-t-il dans la vidéo et dément que l'homme se soit mis à genoux et l'ait supplié de ne pas le frapper.

Une affaire publique dans une carrière en plein essor

Passé par le monde du MMA, Ragnar le Breton s'est fait connaître pour ses vidéos humoristiques trash et décalées, souvent virales sur les réseaux sociaux. Sa condamnation intervient alors qu'il connaissait une ascension dans le milieu du stand-up et du cinéma.