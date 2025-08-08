Bison Futé. Un week-end rouge "très difficile" sur les routes normandes : voici les horaires à éviter absolument

La deuxième semaine d'août marque un nouveau pic de circulation dans la région. Bison Futé classe samedi 9 août en vigilance rouge dans le sens des départs. Les premiers ralentissements devraient commencer tôt le matin, notamment sur l'A13 en direction de la côte, l'A11 vers la Bretagne et la RN165.

Les accès aux stations balnéaires normandes pourraient être saturés en fin de matinée, surtout sur les tronçons menant à Deauville, Cabourg ou Granville.

Vendredi, déjà des ralentissements en vue

La veille, vendredi 8 août, le trafic sera déjà classé orange dans le sens des départs sur le quart nord-ouest de la France. Les grands axes reliant la Normandie à l'Ile-de-France (A13, A11, RN12) seront fortement fréquentés dès le milieu de matinée.

Les voyageurs prenant la route vers le Sud ou l'Espagne via l'A10 risquent également de rencontrer des bouchons aux abords des péages franciliens.

Accès difficile en direction de l'Ile-de-France samedi après-midi

Dans le sens des retours, la situation ne sera pas meilleure. Samedi après-midi, de gros ralentissements sont attendus sur l'A13 et l'A11, avec des flux importants depuis la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire vers l'Ile-de-France. L'axe Caen-Rouen sera notamment encombré.

Les difficultés pourraient se prolonger jusqu'en début de soirée, surtout en cas d'incidents ou d'accidents sur le réseau.

Un dimanche plus respirable… mais pas fluide

Dimanche 10 août, la circulation s'allégera légèrement mais Bison Futé maintient une vigilance orange sur plusieurs axes. Les départs depuis l'Ile-de-France vers la côte atlantique ou méditerranéenne resteront chargés.

En Normandie, les retours vers Paris via l'A13 et la RN12 pourraient encore provoquer des ralentissements, principalement en fin de journée.

Conseils pour éviter les bouchons