Insolite. Il y a 15 ans, le soir de Noël, en pleine tempête, ce bébé naissait… sur un rond-point normand

Rien ne laissait présager un tel scénario. La naissance était attendue début janvier et les examens médicaux se voulaient rassurants. Pourtant, en ce Noël 2010, les contractions s'intensifient discrètement au fil de la journée, dans un petit village normand alors recouvert de neige.

Malgré la fatigue, la future maman participe au réveillon, sans imaginer que les heures suivantes basculeraient dans l'urgence.

Tempête hivernale et intervention des secours

En fin d'après-midi, la situation s'accélère brutalement. Les pompiers sont appelés, rapidement rejoints par le Samu. Le décor est saisissant : neige épaisse, brouillard dense, rafales de vent et gyrophares illuminant le village. "C'était digne d'un film de Noël", confiera plus tard la maman, évoquant cette atmosphère presque irréelle.

Les secours estiment alors avoir le temps de rejoindre la maternité d'Evreux, située à une vingtaine de kilomètres.

Une naissance à 500 mètres de la maternité

Mais à quelques centaines de mètres seulement de l'hôpital, l'ambulance doit s'arrêter. Le travail est trop avancé. En quelques instants, le bébé pointe le bout de son nez… sur un rond-point.

Baptiste naît à 18 heures, le 25 décembre 2010, devenant ainsi le tout premier bébé accueilli par la maternité d'Evreux, tout juste inaugurée.

Cette histoire a été rapportée par Le Progrès, qui est revenu sur ce souvenir quinze ans après les faits. Le témoignage de la famille est à retrouver dans leur article.

Un lien inattendu avec les pompiers

Pour l'un des jeunes pompiers présents ce jour-là, il s'agissait du premier accouchement de sa carrière. Un événement marquant, au point que le lien avec la famille ne s'est jamais rompu. Messages, souvenirs et attentions ont ponctué les années suivantes, malgré le déménagement de la famille en Saône-et-Loire.

Aujourd'hui adolescent, Baptiste garde un sourire amusé lorsqu'il évoque cette naissance pas comme les autres, même s'il a finalement renoncé à devenir pompier… par peur du sang.

Une histoire qui revient chaque Noël

Fêter son anniversaire le jour de Noël n'est pas toujours simple. La famille a donc pris l'habitude de célébrer l'événement quelques semaines plus tôt, pour laisser toute sa place à la fête. Mais chaque 25 décembre, l'histoire refait surface. Et pour sa maman, une chose n'a jamais changé : "Il restera à jamais mon plus beau cadeau de Noël."