[Vidéo] Insolite. A Caen, ces voitures décorées comme des sapins de Noël intriguent les automobilistes : que dit vraiment la loi ?

Insolite. A Caen et sur son périphérique, plusieurs voitures décorées de guirlandes lumineuses ont été aperçues ces derniers jours, créant un étonnant cortège de Noël sur l'asphalte. Entre émerveillement et interrogation, ces décorations posent cependant une vraie question : sont-elles autorisées par le Code de la route ?

Publié le 09/12/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Noël s'invite sur les routes de Caen avec des voitures scintillantes

La scène a surpris de nombreux automobilistes. Ces derniers soirs, le périphérique caennais s'est transformé en véritable défilé lumineux : plusieurs voitures entièrement recouvertes de guirlandes multicolores ont circulé entre Caen et Ouistreham, déclenchant sourires, photos et vidéos sur les réseaux sociaux.
Selon certains témoins, au moins quatre véhicules arboreraient ainsi une décoration digne d'un sapin de Noël ambulant.

Dans les commentaires en ligne, l'ambiance est bon enfant : "Un peu de bonheur dans ce monde fou", écrit un internaute. Un autre affirme avoir tenté l'expérience l'an passé, avant de préciser : "Je crois que c'est interdit. Dommage…"

Un phénomène qui amuse… et se multiplie

Le passage de ces voitures illuminées n'est pas passé inaperçu. Entre centre-ville et périphérique, les clichés se sont multipliés sur Facebook et Instagram, déclenchant une vague de réactions positives. Pour beaucoup, ces véhicules apportent un souffle de magie en plein trafic. Dans les bouchons comme en ville, difficile de ne pas sourire en les voyant filer dans la nuit normande.

Guirlandes lumineuses sur une voiture : ce que dit réellement la loi

Aussi festives soient-elles, ces décorations sont loin d'être anodines. En France, il n'est pas légal de circuler avec des guirlandes lumineuses allumées sur son véhicule. Le Code de la route est très clair : toute installation lumineuse extérieure non homologuée est considérée comme un dispositif d'éclairage supplémentaire, donc interdit.

L'article R.313-1 précise que seuls les dispositifs réglementaires sont autorisés, avec une couleur et un positionnement strict (blanc à l'avant, rouge à l'arrière, orange pour les clignotants). Une guirlande de Noël, même décorative, ne respecte aucune de ces conditions.

Quels risques pour les conducteurs ?

Installer ou utiliser des guirlandes lumineuses sur une voiture peut entraîner :

  • une contravention de 3e classe (amende forfaitaire de 68€),
  • une immobilisation du véhicule jusqu'au retrait complet des décorations.

Les forces de l'ordre insistent surtout sur les risques d'éblouissement et de distraction pour les autres usagers, notamment lorsque les guirlandes sont très visibles de l'extérieur.

Dans les faits, certains conducteurs s'en sortent avec un simple rappel à la loi, mais il s'agit bien d'une infraction dès que les lumières sont allumées sur route ouverte.

Décorer sa voiture pour Noël : ce qui est autorisé

Bonne nouvelle cependant : tout n'est pas interdit. Les décorations non lumineuses (peluches, rubans, objets fixés) peuvent être tolérées si :

  • elles n'obstruent pas la visibilité,
  • elles sont fixées solidement,
  • elles ne risquent pas de se détacher pendant la conduite.

En clair : on peut ajouter un esprit de fête… mais sans transformer sa voiture en sapin électrique roulant.

Les plus lus
