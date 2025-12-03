Insolite. Le parapluie de Cherbourg débarque… dans le jeu vidéo Fortnite

C'est une rencontre insolite entre deux mondes. Le jeu vidéo Fortnite a lancé sa nouvelle mise à jour "Chapitre 7" dimanche 30 novembre. Elle inclut une nouvelle carte où les joueurs peuvent s'affronter, des références à Retour vers le Futur… et au Parapluie de Cherbourg ! Tout joueur qui réussit à éliminer ses adversaires dans un espace de plus en plus restreint, "une victoire royale", peut recevoir gratuitement un objet inédit : un "parapluie de la victoire, fabriqué à Cherbourg". L'objet rouge et blanc possède une boîte de pop-corn sur la tête. On est loin des modèles haut de gamme proposés par l'entreprise normande, mais la référence est bien présente. Attention, les joueurs ne peuvent l'obtenir que dans un temps limité. "Je prends cela pour une superbe reconnaissance", indique le directeur de l'entreprise Charles Yvon sur les réseaux sociaux.

La Normandie, terre d'inspiration

Ce n'est pas la première fois que le jeu vidéo fait référence à la Normandie, en dehors du Débarquement. Un circuit de Mario Kart World incluait en avril dernier un monument rappelant le Mont Saint-Michel dans un de ses circuits.