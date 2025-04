Cherbourg. L'ombrelle, nouveau bijou de la manufacture des parapluies

Après trois ans de recherche et de mise au point, la manufacture des parapluies de Cherbourg sort un tout nouveau produit complètement inédit : l'ombrelle de Cherbourg.

L'ombrelle de Cherbourg pour se protéger du soleil… et des averses

Une poignée de bois clair, une forme beaucoup plus plate, et une dizaine de coloris, l'ombrelle n'a qu'un seul point commun avec le parapluie : la petite bague en laiton posée sur le manche et gravée aux armes de la manufacture. "Toutes les autres pièces ont été imaginées et conçues dans nos ateliers. Sur l'ombrelle il y a 12 baleines contre 8 sur un parapluie, elle est plus petite, avec une toile résistante aux UV jusqu'à l'indice 50 et même résistantes aux averses", détaille Charles Yvon, le président de la manufacture. Le produit a été long à concevoir : "Avec toutes les contraintes de matériaux, de toile ou de forme, il est presque impossible de le modéliser sur un ordinateur. Nous avons donc réalisé une quinzaine de prototypes pour trouver la coupe ou la couture la plus juste." Ce travail de longue haleine a été réalisé de A à Z dans la petite entreprise cherbourgeoise.

La fabrication, un savoir-faire similaire mais des contraintes différentes

On pourrait se dire que la fabrication d'une ombrelle reste assez simple pour une manufacture de parapluie. Sur le principe, le savoir-faire est identique mais dans les ateliers, on se rend compte que l'ombrelle demande beaucoup de petites adaptations. "Il y a 12 baleines, donc par exemple au moment de coudre les baleines à la toile, il faut être bien plus méticuleux puisqu'il y a moins de place pour les gestes." Forme différente, toile adaptée et plus de baleines, autant de paramètres qui entrent en jeu. En tout, l'ombrelle passe par 47 étapes de fabrication.

Pratique. L'Ombrelle de Cherbourg est disponible à partir du 29 avril à la manufacture et à partir du 30 sur le site internet de l'entreprise. Dix coloris différents sont proposés, compter 380€ l'unité.