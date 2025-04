Patrimoine. Le Mont Saint-Michel est un décor du prochain jeu Mario Kart World sur Switch

C'est l'une des révélations les plus folles du Nintendo Direct du 2 avril 2025 : Mario Kart World, le nouvel opus de la saga culte, s'annonce gigantesque. Et au cœur de la hype, un décor aperçu dans la carte "Plage Peach" fait tourner bien des têtes… car il ressemble étrangement à un monument bien connu des Français : le Mont Saint-Michel.

Le Mont Saint-Michel sur Switch ? Les internautes n'en reviennent pas

Le circuit, qui mêle plage, château médiéval et marées montantes (tiens donc), a immédiatement été scruté par les fans. Résultat ? Sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. Tout le monde y voit un clin d'œil plus qu'appuyé à l'emblématique îlot normand.

Entre drift et marée, la Normandie entre dans la légende de Mario Kart

Nintendo n'a rien confirmé pour l'instant, mais les fans sont divisés. Pour certains, il s'agirait plutôt de Célesbourg, le fameux château flottant issu du jeu Zelda : Skyward Sword. Sauf que voilà : Nintendo a bel et bien confirmé que Célesbourg était directement inspiré du Mont Saint-Michel. Donc au final… on y revient toujours, non ?

Célesbourg, le fameux château flottant issu de l'univers de Zelda. - Concept Arts jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword

Mario Kart World : un tour du monde version champi turbo

Le concept du jeu est clair : proposer un monde ouvert où chaque circuit est ancré dans un univers riche, parfois inspiré de vraies régions du monde. Forcément, le Mont Saint-Michel s'imposait comme décor de rêve. Car oui, même si on ne parle pas officiellement de "France" dans Mario Kart, les fans ont bien repéré les clins d'œil.

Une mer scintillante, un château médiéval perché sur une île accessible à marée basse, des Koopas qui courent sur le sable… et ce fameux décor en fond qui fait lever un sourcil à chaque tour de piste. Impossible de ne pas y voir une référence directe à notre joyau normand.

Sortie prévue le 5 juin : tous à vos Joy-Con !

Pas besoin d'attendre la marée basse pour foncer : Mario Kart World sortira en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025. Et autant dire que la course s'annonce aussi folle qu'un virage à 180° sur le pont du Mont par un jour de grande marée.

D'ici là, préparez votre kart, révisez vos virages serrés, et surveillez bien les arrière-plans… on ne sait jamais, un petit bout de France pourrait encore s'y cacher.