Sourdeval. L'entreprise Vêtements de la vallée de la Sée, à la pointe de l'innovation pour les équipements de sécurité

L'entreprise Vêtements de la vallée de la Sée est une société installée depuis une trentaine d'années à Sourdeval dans le sud-Manche. Elle produit des vêtements professionnels pour les métiers de la sécurité, les sapeurs-pompiers ou les forces de l'ordre. La production se fait en partie dans le sud Manche. Ils étaient au salon Milipol (événement mondial de la sûreté et la sécurité) du 18 au 21 novembre.

Innovation interne

Les équipes produisent des vêtements qui permettent de se protéger contre le feu, face aux risques électriques. Ils viennent de sortir une housse de gilet pare-balles haute visibilité. L'innovation, c'est important pour eux. "Si on se contente de ce que l'on a ou de ce que l'on sait faire, le train passe sans nous. Il faut toujours essayer d'être précurseur pour pouvoir être plus performant", estime Alexandre Laisné. Il est, avec sa femme Jessica, gérant. Ils sont la deuxième génération de la famille à la tête de l'entreprise. L'innovation vient parfois d'idée interne, comme pour la housse de gilet pare-balles. "C'est vraiment une idée interne qu'on a eue. Lorsqu'on a décidé de présenter le produit, quand il a été finalisé, aux institutions, on s'est rendu compte que c'était vraiment une demande en attente. Et une demande déjà faite à d'autres acteurs mais qui n'ont pas su le réaliser depuis plusieurs années, donc on est assez fier", détaille-t-il.

Innovation externe

Parfois l'innovation vient d'une demande de client, comme pour un gilet "sécurité" à mettre sur une veste de costume pour respecter les normes, et le standing de certains événements. "On est parti d'une discussion, on a fait une esquisse, puis on a développé un produit qui répondait à un besoin", affirme-t-il. Et il garde toujours une préoccupation : "parce que la priorité est de répondre à un besoin". Il n'a pas de difficulté à embaucher. Il trouve que produire et travailler dans la Manche est une bonne chose avec un bon cadre de vie et des gens à l'esprit familial comme son entreprise. Une dizaine de personnes travaillent sur le site de Sourdeval.