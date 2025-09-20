Manche. La préfecture interdit l'organisation de tout rassemblement festif accompagné de musique amplifiée

Le préfet de la Manche l'a annoncé vendredi 19 septembre en soirée. Afin de prévenir tout trouble à l'ordre public et de limiter les risques sanitaires et environnementaux liés à l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical non autorisés, le préfet de la Manche a pris plusieurs arrêtés visant à restreindre ces événements. Découvrez-les.
Des mesures qui s'appliquent dans tout le département
Depuis le vendredi 19 septembre à 18h et jusqu'au lundi 22 septembre à 8h, plusieurs mesures s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Manche. Il est interdit d'organiser tout rassemblement festif à caractère musical répondant aux critères définis à l'article R.211-2 du Code de la sécurité intérieure, sauf s'il a été préalablement déclaré ou autorisé par l'autorité compétente. La circulation de tout véhicule transportant du matériel destiné à la diffusion de musique amplifiée [notamment les dispositifs dits "sound system"] est interdite sur les réseaux routiers nationaux et secondaires du département.
Comme le précise la préfecture, tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues à l'article R.211-27 du Code de la sécurité intérieure, incluant notamment la saisie du matériel pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, en vue de sa possible confiscation par décision judiciaire.
