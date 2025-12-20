Rouen. Tous en chœur : le succès des chorales amateurs

Elle fait partie des pratiques musicales les plus accessibles. La chorale a le vent en poupe ces dernières années. Les pratiquants se font de plus en plus nombreux. Le milieu compte environ 3,5 millions de pratiquants réguliers selon une étude de l'IFOP (2024) commandée par la Fédération nationale de chorales A Cœur Joie. C'est plus que le nombre de licenciés de football (environ 2,3 millions), selon les derniers chiffres de la Fédération française de football. A Cœur Joie compte environ 280 chœurs dans toute la France parmi lesquels huit chorales en Normandie (dont une chorale d'enfants) soit environ 300 choristes. A Rouen, elle a deux représentants : Contretemps et Cassiopée qui participent au rayonnement de l'association grâce à une série de concerts tout au long de l'année avec en point d'orgue la réunion de toutes les chorales pour un concert inédit.
Ce dernier a eu lieu en octobre au temple Saint-Eloi à Rouen avec une centaine de choristes issus de toute la région. A l'occasion des fêtes, les deux ensembles ont donné leur dernière représentation de l'année (civile), mardi 16 décembre, dans une résidence seniors à Bihorel près de Rouen. "C'est notre deuxième concert de Noël après Isneauville dans lequel on fait participer le public, explique Matthieu Cavé, chef de chœur de Contretemps, on est sur un répertoire de variété française ou anglaise et bien sûr pour l'occasion des chants de Noël bien connus et arrangés." Matthieu Cavé est lui-même choriste depuis 7 ans dans le chœur de chambre de Rouen dirigé par Frédéric Pineau et s'est rapidement intéressé à la direction de chœur. "J'aime bien l'idée de construire ensemble un objectif en commun, c'est aussi le plaisir de se retrouver." Sa troupe, composée d'une trentaine de chanteurs, se réunit tous les jeudis à Bihorel pour répéter.
Une pratique vieillissante et encore trop féminine ?
"Il n'y a pas d'audition pour entrer, tout le monde peut venir", explique Brigitte Guillamet, soprane dans le chœur Contretemps. La Bois-Guillaumaise pratique le chant choral depuis une vingtaine d'années et a pu observer l'engouement autour de la pratique. "Les chorales de Bihorel et globalement les chorales adultes de Normandie ont bien grossi ces derniers temps... En revanche on cherche toujours des voix d'hommes." C'est l'une des préoccupations du milieu. Le manque de voix graves a pour conséquence de déséquilibrer l'harmonie des ensembles. "Je crois que le secret c'est d'accepter de se lâcher, et j'ai l'impression que les femmes le font plus facilement que les hommes", remarque Bertrand Rombaut, un des seuls choristes hommes de la troupe, au début avec les sopranes, les altos et moi tout seul avec la voix basse d'homme j'avais l'impression que personne ne pouvait me remplacer", lance, amusé, Bertrand Rombaut. "C'est bien d'avoir aussi un pupitre d'hommes car ce sont les voix parmi les plus graves, les basses, qui sont les fondements de l'harmonie", confirme Matthieu Cavé qui alerte aussi sur le vieillissement des choristes. En effet, la majorité des pratiquants en France se situent dans une moyenne d'âge allant de 61 à 75 ans.
En 2026, les chorales normandes d'A Cœur Joie, dont le chœur Contretemps, vont s'attaquer à la préparation d'un projet de concerts en Normandie en lien avec le millénaire de Guillaume le Conquérant en 2027, aux côtés d'une chorale venue spécialement de Norvège.
Saint-Evode, un chœur millénaire à Rouen
A Rouen, le chant choral s'invite aussi dans les églises et notamment à la cathédrale de Rouen qui a sa propre maîtrise. Ce chœur composé de voix d'enfants est l'une des formations du genre les plus anciennes de France.
La légende raconte qu'il s'agit du plus vieux chœur de France. La maîtrise de Saint-Evode à Rouen, rattachée à la cathédrale Notre-Dame, est toujours en activité et donne rendez-vous aux fidèles pour la veillée et la messe du jour de Noël. "Elle tire son nom du dixième archevêque de Rouen, saint Evode, connu pour sa voix particulièrement belle", explique Martial Beuzelin, choriste au sein de Saint-Evode. Si aucun document ne permet de dater précisément sa création, des traces écrites confirment son activité au XIVe siècle. "Mais on sait qu'à l'époque de saint Evode à la fin du Ve siècle, l'archevêque avait déjà formé un petit groupe de chanteurs qui assurait le service de la cathédrale." La maîtrise, composée essentiellement de voix d'enfants, a rencontré un certain succès au fil des siècles et notamment au XVIe siècle à tel point que le roi François Ier, jaloux de la performance des choristes, aurait kidnappé les chanteurs rouennais pour qu'ils intègrent sa propre maîtrise. "L'histoire se termine bien puisque Rouen a protesté et les chanteurs lui ont été rendus."
La maîtrise de Saint-Evode est également connue pour avoir formé notamment Boieldieu considéré comme le "Mozart français". "Plus proches de nous, des compositeurs comme Maurice Duruflé ou des chefs d'orchestre comme Paul Parré sont passés également par notre maîtrise." La Maîtrise et les chœurs de Saint-Evode comptent environ une centaine de chanteurs répartis dans trois chœurs d'enfants, une maîtrise, une pré-maîtrise, un chœur de chambre mixte (adultes) et un chœur d'hommes de chants grégoriens.
[photo2]
"La maîtrise avait un peu périclité dans les années 1970, le projet a été relancé en l'an 2000 sous l'impulsion notamment du conseil régional de l'époque", se souvient Martial Beuzelin. Années marquées par le regain du chant choral dans l'Hexagone, "c'était une époque où d'autres maîtrises se formaient un peu partout en France". La maîtrise de Saint-Evode fonctionne en partenariat avec le collège Sainte-Marie dans le cadre d'un dispositif CHAM, c'est-à-dire les Classes à horaires aménagés musique. Les 25 élèves de la chorale suivent les cours le matin et s'exercent au chant l'après-midi.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.