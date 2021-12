Rouen : la maîtrise Saint-Evode, une des plus anciennes de France

"Cette maîtrise est l’une des plus anciennes - si ce n’est la plus ancienne de France, note Loïc Barrois, l’actuel directeur. Certains écrits laissent penser qu’au milieu du premier millénaire, il y avait déjà des chanteurs à Rouen." Et pas des moindres. La légende raconte que certains d’entre eux auraient été kidnappés en pleine nuit pour être emmenés à la Cour de François Ier qui avait été charmé par leurs voix exceptionnelles.

La maîtrise a aussi compté dans ses rangs des élèves aussi célèbres que Boieldieu, baptisé le "Mozart français" par ses contemporains. Elle continue, aujourd’hui encore, à former les choristes de demain. Elle se divise en cinq branches. Les plus jeunes, environ 25 enfants allant du CE2 au CM2 sont formés au sein de la prémaîtrise. La maîtrise d’enfants compte une vingtaine de collégiens. Une quinzaine de lycéens forme les rangs du chœur de lycéens. Viennent ensuite le chœur de chambre ainsi que la schola grégorienne.

Concerts de Noël

La maîtrise a pour vocation première la formation musicale. "Le recrutement est très large. Nous avons une mission pédagogique très forte." Cours de chant, d’instrument et de danse sont dispensés pour permettre le développement le plus complet possible du petit chanteur. Les différentes formations se relaient pour assurer le chant lors des messes de l’année. Mais l’activité cultuelle n’occupe pas tout le temps des choristes. "Nous avons une activité culturelle dense. Nous donnons des concerts lors des journées du patrimoine, de Noël ou de festivals."

Pratique. Retrouvez la maîtrise pour des concerts de Noël, samedi 22 décembre, 15h, à l’église Immaculée Conception d’Elbeuf et à 17h30, à l’église Notre-Dame de Franqueville-Saint-Pierre.