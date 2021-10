Rouen. Près de Rouen, un Noël vintage, abordable et responsable dans une ressourcerie

La ressourcerie Resistes, située à Darnétal (Seine-Maritime) et qui revend, après avoir collecté voire revalorisé, divers objets, s'invite sur le marché de Noël de Rouen ce mardi 13 décembre 2016. Des sacs en vinyles aux jouets en passant par des maquettes de bateaux ou divers bibelots, tout ce qui est vendu jusqu'à 19h30 ce mardi soir provient "d'apports volontaires, de collectes à domicile ou de déchetteries", explique Alice Brazeau, membre de la ressourcerie.

Des cadeaux à la mode vintage

Si l'opération a d'abord pour objectifs de faire connaître Résistes et de sensibiliser le plus grand nombre à la réduction des déchets, elle est également un bon moyen de préparer les fêtes de fin d'année : "Ici, on retrouve le goût de l'ancien", sourit Alice Brazeau. En effet, nombre d'objets vendus remontent à plusieurs années, voire plusieurs décennies. Alors, avec le retour de la mode du vintage, ces produits peuvent faire office de beaux cadeaux... à moindre prix.

Grand déstockage de fin d'année

Des cadeaux pas chers, il sera également possible d'en trouver du lundi 19 au samedi 24 décembre 2016 à la ressourcerie Résistes : "Nous organisons un grand déstockage pour faire de la place", explique Alice Brazeau. Car les apports et les collectes ont si bien porté leurs fruits que les locaux sont aujourd'hui combles. Une bonne occasion pour les retardataires ou pour les collectionneurs de trouver la perle rare.

Pratique. La ressourcerie, située 12 rue Richard Waddington à Darnétal, organise également une nocturne dans ses locaux mercredi 14 décembre 1016 à partir de 18h30. Crêpes et vin chaud offerts.

