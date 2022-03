Rouen. [Notre dossier] Côté illuminations, Noël se prépare dans le centre de Rouen

"Ah bah tiens, c'est déjà Noël ?" Chaque année, dès la mi-octobre, les équipes de la mairie de Rouen (Seine-Maritime) entendent la même remarque, lorsqu'elles attaquent le vaste chantier des illuminations. Symboles de la période des fêtes de fin d'année, partie du rêve pour les tout-petits, les passants ont parfois du mal à s'imaginer le travail nécessaire pour tout préparer et installer.

• À lire aussi. Autour de Rouen, ils mettent Noël en lumières



"Depuis le 20 octobre, nous sommes six agents mobilisés pour l'installation des motifs et des guirlandes électriques", explique Thierry Leroux, le chef d'équipe, en pleine installation dans la rue Jeanne d'Arc. Au pied de la nacelle où s'affairent deux de ses collègues, un petit embouteillage se forme au milieu de la matinée alors que la circulation est alternée sur une seule voie. "C'est pour cela que l'on travaille en décalé, de 5h30 à 12h30. Même de nuit, éclairé à la lampe frontale, on est plus en sécurité pour travailler", poursuit l'agent de maîtrise. Jusqu'au mercredi 28 novembre 2018, date prévue pour l'inauguration de ces illuminations, 200 motifs et plus d'un kilomètre de guirlande devront être installés.

Faire aussi bien avec moins de moyens

Une sacrée mission pour l'équipe de Thierry Leroux, même si la ville "a réduit de moitié les installations en quatre ans". Une version confirmée par Lionel Guéret-Laferté, directeur des manifestations publiques à la Ville : "C'est vrai que sur cette période, le budget consacré aux illuminations a pratiquement été divisé par quatre. Il est passé de 360 000€ à 100 000€, pour cette année." Rouen apprend donc à faire différemment, pour faire perdurer la magie de Noël avec moins de moyens. Par exemple, une partie des installations électriques sont louées. "Ce qui permet de ne pas avoir à les stocker et à les entretenir, mais nous pouvons aussi nous permettre de changer les motifs chaque année", justifie Lionel Guéret-Laferté. Sur le plan artistique, justement, la tendance 2018 sera au "blanc givré, sobre et élégant" dans les rues du centre-ville.

Tous les matins, l'équipe prépare le matériel qu'elle va installer au fil de la journée. - Aurélien Delavaud

Dans le même souci d'économies, les heures d'illuminations ont été réduites de 5h30 à 8h30 le matin et de 16h30 à 23h30 le soir. "Avant, nous allions souvent jusqu'à deux heures du matin, se rappelle le directeur des manifestations publiques. Cette année nous ferons juste deux nuits complètes, pour les réveillons de Noël et du Nouvel an." Mais avant de profiter du spectacle, l'équipe de Thierry Ledoux a encore du pain sur la planche. Le plus compliqué ? "Les arbres ! Ça peut prendre jusqu'à quatre heures pour tout installer, comme dans les gros arbres du bas de la rue de la République." Pour les motifs qui traversent les rues, il faut compter entre 15 et 20 minutes. Multiplié par le nombre de décors, la tâche est fastidieuse. Mais affairé sur ce chantier chaque année depuis plus de 20 ans, Thierry Leroux n'échangerait sa place dans l'envers de la magie de Noël avec personne.