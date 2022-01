Rouen. Un accord trouvé pour la foire Saint-Romain à Rouen

L'incertitude planait sur l'ouverture de la foire Saint-Romain à Rouen (Seine-Maritime) depuis lundi 15 octobre 2018 et une prise de parole de la municipalité qui indiquait craindre pour la sécurité de la foire installée sur l'esplanade Saint-Gervais. En cause, "quelques dizaines de caravanes toujours présentes sur le site" et qui représentaient un risque en termes de sécurité.

Mais finalement, un accord a été trouvé mardi 16 octobre 2018 lors d'une réunion entre les deux parties et en présence des pompiers. Elle "a été très constructive (...) Nous sommes confiants désormais sur le fait de pouvoir obtenir un aval de la commission de sécurité vendredi, le jour de l'ouverture, si toutes les mesures décidées aujourd'hui sont mises en place", a fait savoir à l'AFP le cabinet du maire de Rouen Yvon Robert.

"Tout est arrangé. Normalement, c'est bon pour la commission de sécurité", a confirmé de son côté André Cottin, un des représentants du comité de défense de la foire.

Un accord et des conditions

Les caravanes pourront rester sur le site mais, en contrepartie, "un maximum de camions" seront enlevés, selon la mairie. "La crainte majeure des pompiers est le risque d'incendie avec les caravanes", précise la municipalité et des mesures seront mises en œuvre pour réduire au maximum ce risque, ce qu'a confirmé M. Cottin.

Mais la mairie a également insisté sur le fait qu'"aucune nouvelle caravane" ne devait désormais pénétrer sur le site.

"Des extincteurs type station-service seront installés" ainsi que "deux bâches de 120 m3 d'eau là où il y a la plus grosse concentration de caravanes en cas de départ de feu", a-t-elle ajouté.

Un changement de lieu source de tensions depuis 2015

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des frictions entre les deux parties. La situation est tendue ces dernières années en raison du nouvel emplacement de la foire.

La foire Saint-Romain, dont l'origine remonte au Moyen-Âge, était installée jusqu'en 2014 le long des quais rive gauche de la Seine. Avec des pics les jours d'affluence à 35 000 personnes, cette localisation était devenue un casse-tête pour les autorités en matière de sécurité.

L'édition 2015 avait dû être annulée après le blocage par des forains des accès routiers de la ville pour s'opposer à leur déménagement. Depuis, la foire a lieu sur l'esplanade Saint-Gervais.

Avec AFP.