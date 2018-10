Rouen : la Foire Saint-Romain en suspens

La Foire Saint-Romain de Rouen (Seine-Maritime) ouvrira-t-elle ses portes le vendredi 19 octobre 2018 ? C'est en tout cas ce qui était prévu, jusqu'au lundi 15 octobre 2018 et une prise de parole, par voie de communiqué, de la ville de Rouen. Selon ce document, il existerait un différend sur le plan de l'organisation avec des forains à cause de "quelques dizaines de caravanes toujours présentes sur le site". Une entorse au règlement "qui interdit la présence de caravanes sur le champ de foire". "Mais ces caravanes ne gênent pas, elles sont derrière les stands", tempère André Cottin, forain sur la Saint-Romain.

Une question de sécurité

Pour justifier l'obligation d'évacuer les caravanes de l'esplanade Saint-Gervais, où la foire a déjà commencé à prendre ses quartiers, la Ville affirme que "la préfecture et les pompiers ont confirmé qu'un avis favorable ne pourrait être donné pour l'ouverture de la Foire". Des problèmes de sécurité et des risques de coupure d'électricité sont notamment évoqués. Pour André Cottin, il s'agit d'un excès de zèle. Le vrai problème selon lui, est de trouver un terrain pérenne pour accueillir les forains : "Depuis deux ou trois ans on nous change de site. Il faudrait trouver une solution durable, du bon côté, pour que l'on ai pas à traverser l'agglo à chaque fois."

Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise pour une annulation de l'événement ou un report de la date d'ouverture. Les forains sont confiants et pensent qu'une solution amiable sera rapidement trouvée et que l'ouverture de la foire ne sera pas remise en cause. La mairie, elle, en appelle "à la responsabilité de chacun afin que des solutions soient trouvées dans les meilleurs délais".