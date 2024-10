Rouen. "C'est l'une des plus belles foires de France" : la foire Saint-Romain est de retour

Peter Hector, chargé de communication pour la Foire Saint-Romain à Rouen, nous présente les atouts de l'édition 2024 de la grande fête foraine, qui aura lieu du 18 octobre au 17 novembre.

Quand a commencé l'installation ?

"La foire Saint-Romain rassemble des forains qui viennent des quatre coins de France, que ce soit les restaurateurs ou les gérants des manèges. Plus de 300 y participent et une centaine de manèges y sont installés. Dès la fin de la foire de Lille - c'est-à-dire fin septembre - les premiers forains sont arrivés sur place. Mais d'autres nous rejoignent la semaine qui précède l'ouverture pour pouvoir participer avant à la foire d'Epinal ou du Havre."

Qu'est-ce que symbolise

la foire Saint-Romain à vos yeux ?

"Pour notre famille, c'est un retour aux sources après avoir passé l'année sur les routes, pour participer à de nombreuses foires dans le Nord, dans l'Est et dans la Loire. Nous sommes basés à Canteleu et depuis des générations, nous participons à la foire Saint-Romain, dès l'époque de mon arrière-grand-père ! C'est une tradition familiale, mais c'est aussi le moment le plus fort de notre activité avant notre hivernage et la reprise en février prochain. Nous misons beaucoup sur cette foire et nous nous y préparons depuis longtemps."

Quelle est la particularité

de cette foire ?

"C'est une foire à la pointe du progrès. On y voit les manèges dernier cri, les technologies les plus modernes et les manèges les plus sensationnels. Mais la foire Saint-Romain est également réputée comme l'une des plus belles foires de France grâce à son emplacement en bord de Seine et sa taille. C'est aussi un rendez-vous pour les forains de toute la France. La Saint-Romain est un événement très populaire, festif et attendu des Rouennais. Les forains et la Ville célébreront d'ailleurs son inauguration par un beau feu d'artifice samedi 19 octobre."

Pratique. Du 18 octobre au 17 novembre. Esplanade St Gervais à Rouen. Entrée gratuite, mais tarifs variables pour les manèges, allant de 3€ à 8€.