Rouen. Rouen : année après année, la Saint-Romain rassemble toujours autant

Il est à peine plus de 14 heures, les repas ne sont même pas encore digérés et le ciel gris et maussade n'est pas des plus enthousiasmants. Pourtant, le mercredi 24 octobre 2018, ils sont des dizaines à faire la queue au contrôle de sécurité sous le pont Flaubert, à l'entrée de l'esplanade Saint-Gervais, pour accéder à la Foire Saint-Romain de Rouen (Seine-Maritime).

Manèges, saveurs et sensations fortes

À peine ce checkpoint passé, les groupes se dispersent dans toutes les directions : machines à sous pour certains, croustillons et guigui pour d'autres et manèges à sensations pour les plus courageux. Car c'est bien la force de la foire : attirer tous les publics avec des activités différentes. Poussette en main, Julie Collet est venue "pour la joie des personnes et pour faire plaisir à [sa] fille", qui découvre les lumières, les goûts et les odeurs de la Saint-Romain pour la première fois. Un autre passant, lui, est venu avec sa femme respecter une grande tradition : "On est venu ce midi pour manger un cochon de lait, comme tous les ans, et après on va faire notre petit tour pour voir les nouveautés de cette année."

En début de journée, les groupes d'adolescents sont pour le moment plus nombreux que les familles dans les allées qui bordent les attractions. Et ils ont presque tous la même cible. "On va faire les manèges à sensation. On vient plus entre copains qu'en famille, pour rigoler, explique Tom Toutain, en route pour l'Extrême ou le Bomber Maxx avec sa bande d'amis. Il faut venir au moins une fois, c'est important !"

