Caen. Quels sont les secrets des centres de loisirs pour occuper les enfants ?

Il est 9h30, tous les enfants sont arrivés à l'école primaire Bosnières à Caen, où Cap' Loisirs a posé ses valises le temps des travaux sur son site du Clos Hébert. "Le nombre d'enfants varie selon les jours et les périodes. Un jour ils peuvent être 20 et parfois jusqu'à 40", précise Camille Chaux, directrice du centre de loisirs durant l'été. "Ils peuvent arriver dès 7h15, et le temps que tout le monde arrive, ils ont un moment libre." Coloriage, jeux de société, jeux dans la cour de l'établissement… Tout est possible pour ces enfants âgés de 3 à 12 ans, et qu'il faut occuper toute la journée pendant les vacances scolaires alors que leurs parents sont au travail. Après ce temps libre, place donc aux activités organisées par les animateurs de Cap' Loisirs.

"On n'oblige pas les enfants

à faire, mais on fait en sorte

de donner envie"

"Pour les animations, parfois on va avoir des sorties à la piscine, au Jardin des plantes, à la Colline aux oiseaux, explique Camille Chaux. Et sinon, on peut avoir tout type d'activité en s'adaptant à la tranche d'âge. On peut avoir des travaux manuels, de l'activité physique, des activités qui peuvent faire travailler la mémoire. En termes de temps, on essaie que cela dure moins longtemps pour les petits et qu'ils soient toujours concentrés à 100% sur ce que l'on fait." Chaque centre de loisirs a son propre fonctionnement pédagogique, mais chez Cap' Loisirs, on a décidé que le secret était de faire confiance aux enfants, pour qu'ils soient autonomes et fassent leurs propres choix. "Pour les différentes activités on propose aux enfants, mais ils ont le droit de ne pas aimer et de ne pas vouloir. Dans ces cas-là, on n'oblige pas les enfants à faire, mais on fait en sorte de donner envie. Très souvent, ils finissent par se prendre au jeu."

Les enfants nous surprennent toujours

Au programme du jour, le temps n'étant pas très beau, les enfants restent à l'intérieur pour s'amuser en musique avec un "blind test". Tout le monde s'en donne à cœur joie pour reconnaître les classiques de Disney, les chanteurs d'aujourd'hui comme Pierre Garnier et Gims, ou encore les émissions télévisées comme Fort Boyard. Mais malgré le succès du jeu, proposé par l'une des animatrices Chloé Monin, les enfants ont très vite d'autres projets : "On a joué une bonne demi-heure, mais rapidement les enfants veulent bouger. Et comme souvent, il y en a un qui a voulu danser et tout le monde a eu envie de suivre, dans ce cas on se retrouve à leur faire choisir chacun une musique et tout le monde s'amuse." Et l'on peut dire que les choix sont surprenants ! De La Reine des Neiges à Michael Jackson, en passant par Gims et le dessin animé Dans la Ferme de Maturin, tous les registres sont donnés. Tout le monde sourit, tout le monde danse, y compris les animatrices présentes. On termine en jouant aux "statues musicales" : "Quand la musique s'arrête, plus personne ne bouge", détaille Chloé Monin. Après ces jeux, place au repas avant un temps calme en début d'après-midi. "Pour qu'ils acquièrent en autonomie, on les laisse également mettre la table. Finalement le centre de loisirs, c'est comme à la maison mais avec les copains", se réjouit Camille Chaux, qui n'hésite pas à demander aux enfants ce qu'ils ont pensé de leur journée. "L'idée c'est de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas, pour que nous puissions nous améliorer et aussi améliorer les relations entre les enfants quand il y en a besoin", conclut la directrice.