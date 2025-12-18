En ce moment Atomic City U2
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Quel est cet ingrédient très surprenant que les jeunes ajoutent aux huîtres et qui serait délicieux ?

Insolite. Une tendance aussi insolite que virale s'est imposée sur TikTok : déguster des huîtres avec du Red Bull. Un mélange improbable qui intrigue les internautes, amuse les professionnels et fait réagir jusqu'en Normandie, terre emblématique de l'ostréiculture. Mais faut-il vraiment tenter l'expérience ?

Publié le 18/12/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Quel est cet ingrédient très surprenant que les jeunes ajoutent aux huîtres et qui serait délicieux ?
Sur TikTok, les huîtres se dégustent autrement (et ça surprend tout le monde). - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sur les réseaux sociaux, les tendances culinaires vont vite. Depuis plusieurs semaines, une vidéo a déclenché une vague de tests aussi curieux qu'inattendus : assaisonner une huître avec quelques gouttes de boisson énergisante. Résultat ? Des centaines de milliers de vues, des réactions partagées et une curiosité qui dépasse largement le cercle des influenceurs "dégustation".

A l'origine de ce phénomène, un chef connu pour ses associations audacieuses, Guillaume Sanchez, qui a proposé cet accord comme un simple test gustatif. Mais sur TikTok, l'idée a fait boule de neige. Les internautes se filment, goûtent, commentent… et relancent la tendance.

Huîtres normandes : quand la tradition rencontre les tendances virales

En Normandie, où l'huître est presque une institution, cette mode ne passe pas inaperçue. Des professionnels de la mer, ostréiculteurs et restaurateurs observent le phénomène avec un mélange de scepticisme et de curiosité.

Certains ont joué le jeu, caméra allumée. Verdict souvent inattendu : l'association surprend mais ne choque pas autant que prévu. L'acidité et la sucrosité de la boisson viendraient contraster l'iode, créant un équilibre inattendu. Une expérience qui, sans remplacer les usages traditionnels, intrigue suffisamment pour être testée… au moins une fois.

Pourquoi ce mélange huître-boisson énergisante intrigue autant ?

Ce qui fascine, c'est le côté totalement contre-intuitif. Les huîtres sont généralement associées au citron, au vinaigre à l'échalote ou à quelques touches iodées. Ici, on change radicalement de registre.

Sur TikTok, les commentaires oscillent entre surprise, amusement et prudence. Certains parlent d'une vraie découverte gustative, d'autres d'un simple côté insolite.

Effet buzz avant les fêtes : simple curiosité ou nouvelle façon de déguster les huîtres ?

A l'approche des repas de fin d'année, les huîtres sont plus que jamais au centre des tables normandes. Cette tendance virale arrive donc au moment parfait : celui où l'on aime surprendre, tester, discuter autour d'un plateau de fruits de mer.

Faut-il y voir une révolution gastronomique ? Probablement pas. Mais comme souvent sur les réseaux sociaux, l'objectif est ailleurs : créer la surprise, provoquer la discussion et revisiter un classique, ne serait-ce que pour le plaisir d'en parler.

Alors, prêt à tenter l'expérience ?

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
Lot de vinyles
Lot de vinyles Envermeu (76630) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Quel est cet ingrédient très surprenant que les jeunes ajoutent aux huîtres et qui serait délicieux ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple