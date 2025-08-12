Aujourd'hui sur France 5. Cette jeune Normande a tout quitté pour cultiver des huîtres et devient l'héroïne d'une mini-série

La collection documentaire Devenir de France Télévisions met en lumière les premiers pas de jeunes dans des métiers manuels et proches de la nature. Tournée sur une année, Devenir Ostréiculteur suit Hugo, Théo et Mélanie dans leur formation en Vendée, à la Maison familiale et rurale (MFR) de Challans.

Au programme : apprendre à élever des huîtres, gérer les marées, comprendre les enjeux environnementaux et s'adapter à un secteur souvent méconnu mais vital pour le patrimoine culinaire français.

Mélanie, de la tapisserie aux marées

Originaire de l'Eure, Mélanie Lecacheux n'était pas destinée à devenir ostréicultrice. Après des études en tapisserie d'ameublement, elle étouffe dans les ateliers fermés et éclairés artificiellement. Attirée depuis toujours par la mer, elle bifurque vers la filière maritime. Un passage par un lycée marin à Cherbourg puis une alternance à la MFR de Challans l'amènent à travailler avec Damien Raballand, producteur vendéen.

Ses amis normands, incrédules au départ, finissent par admirer son choix… et profitent de ses bourriches d'huîtres lorsqu'elle rentre au pays.

Un métier exigeant et varié

Pour Mélanie, chaque journée est différente : sorties en mer, tri des huîtres, vente sur les marchés, entretien des bateaux… Le travail demande force, résistance et polyvalence, mais offre aussi une liberté précieuse et un contact permanent avec la nature.

Dans un port encore largement masculin, elle espère inspirer d'autres femmes à rejoindre le métier, alors que de nombreux professionnels partent à la retraite et que la relève est indispensable.

Pourquoi regarder "Devenir Ostréiculteur" sur France 5

Au-delà de l'histoire de Mélanie, la série met en lumière les défis de la profession : adaptation au changement climatique, préservation des savoir-faire, et transmission d'un métier où l'expérience compte autant que la théorie.

Diffusée mardi 12 août 2025 à 13h et 13h35, elle offre un regard authentique et positif sur un univers souvent invisible du grand public.