En ce moment Die With A Smile Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Aujourd'hui sur France 5. Cette jeune Normande a tout quitté pour cultiver des huîtres et devient l'héroïne d'une mini-série

Société. Mardi 12 août 2025, France 5 diffuse à 13h et 13h35 deux épisodes de la série documentaire "Devenir Ostréiculteur". On y suit trois jeunes apprentis, dont Mélanie, une Normande qui a tout plaqué pour s'installer en Vendée et se lancer dans l'ostréiculture, malgré un handicap. Un portrait inspirant à découvrir.

Publié le 12/08/2025 à 11h30 - Par Mathilde Rabaud
Aujourd'hui sur France 5. Cette jeune Normande a tout quitté pour cultiver des huîtres et devient l'héroïne d'une mini-série
Ce mardi sur France 5, l'histoire de cette Normande qui a tout plaqué pour l'ostréiculture et séduit les caméras. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La collection documentaire Devenir de France Télévisions met en lumière les premiers pas de jeunes dans des métiers manuels et proches de la nature. Tournée sur une année, Devenir Ostréiculteur suit Hugo, Théo et Mélanie dans leur formation en Vendée, à la Maison familiale et rurale (MFR) de Challans.

Au programme : apprendre à élever des huîtres, gérer les marées, comprendre les enjeux environnementaux et s'adapter à un secteur souvent méconnu mais vital pour le patrimoine culinaire français.

Mélanie, de la tapisserie aux marées

Originaire de l'Eure, Mélanie Lecacheux n'était pas destinée à devenir ostréicultrice. Après des études en tapisserie d'ameublement, elle étouffe dans les ateliers fermés et éclairés artificiellement. Attirée depuis toujours par la mer, elle bifurque vers la filière maritime. Un passage par un lycée marin à Cherbourg puis une alternance à la MFR de Challans l'amènent à travailler avec Damien Raballand, producteur vendéen.

Ses amis normands, incrédules au départ, finissent par admirer son choix… et profitent de ses bourriches d'huîtres lorsqu'elle rentre au pays.

Un métier exigeant et varié

Pour Mélanie, chaque journée est différente : sorties en mer, tri des huîtres, vente sur les marchés, entretien des bateaux… Le travail demande force, résistance et polyvalence, mais offre aussi une liberté précieuse et un contact permanent avec la nature.

Dans un port encore largement masculin, elle espère inspirer d'autres femmes à rejoindre le métier, alors que de nombreux professionnels partent à la retraite et que la relève est indispensable.

Pourquoi regarder "Devenir Ostréiculteur" sur France 5

Au-delà de l'histoire de Mélanie, la série met en lumière les défis de la profession : adaptation au changement climatique, préservation des savoir-faire, et transmission d'un métier où l'expérience compte autant que la théorie.

Diffusée mardi 12 août 2025 à 13h et 13h35, elle offre un regard authentique et positif sur un univers souvent invisible du grand public.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Aujourd'hui sur France 5. Cette jeune Normande a tout quitté pour cultiver des huîtres et devient l'héroïne d'une mini-série
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple