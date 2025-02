Littoral. Des coefficients impressionnants, une mer dangereuse : attention aux grandes marées ce week-end

Dès vendredi 28 février, le littoral normand et nordiste sera le théâtre de marées exceptionnelles. Le phénomène, spectaculaire, représente un danger réel. En seulement quelques minutes, l'eau peut submerger les bancs de sable et couper toute issue vers la terre ferme.

Le risque principal ? Se faire isoler par la marée sans avoir le temps de regagner la côte. En 2024, pas moins de 407 personnes ont été prises au piège et ont nécessité l'intervention des secours maritimes.

La dune a été mordue par les vagues, tout près de la cabane de la Poulette, à Agon-Coutainville.

Pourquoi ces marées sont-elles dangereuses ?

Les grandes marées entraînent une variation extrême du niveau de la mer entre la pleine mer et la basse mer, avec une vitesse de remontée impressionnante. Conséquences :

Une montée des eaux plus rapide qu'à l'ordinaire.

Des courants renforcés, augmentant le risque d'être emporté.

Une modification rapide du paysage côtier, rendant les repères difficiles.

Les sapins de Noël, positionnés pour favoriser l'ensablement de la dune de Gouville, ont presque tous été entrainés par les vagues.

Les bons réflexes pour une sortie en sécurité

Si vous prévoyez de profiter du bord de mer, adoptez ces gestes simples :

Consultez les horaires des marées sur maree.shom.fr avant toute sortie.

Ne partez jamais seul et informez vos proches de votre itinéraire.

Repérez un point de repli sûr en cas de montée rapide des eaux.

Emportez un téléphone chargé, protégé dans une pochette étanche.

En cas d'urgence, composez le 196 ou utilisez le canal 16 sur VHF.

Grande marée d'équinoxe l'année dernière, la mer avait envahi les herbus dans la baie.

Un spectacle naturel à admirer… avec précaution !

Les grandes marées offrent des paysages magnifiques et un spectacle unique. Mais chaque année, l'imprudence et la méconnaissance du phénomène entraînent des drames évitables. Profitez de ces marées exceptionnelles, mais gardez toujours un œil sur l'heure et un pied sur la terre ferme !