Normandie. La vérité sur les appels mystères qui polluent votre téléphone et comment vous en protéger

Société. Vous en avez marre des appels qui commencent par 09-48 ou 01-62 ? Entre démarchage légal, arnaques bien ficelées et solutions pour dire stop, on fait le point sur ces numéros qui vous harcèlent (et comment les éviter).