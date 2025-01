Normandie. Chenilles processionnaires : Agissez avant qu'il ne soit trop tard !

Les chenilles processionnaires ne piquent pas, mais leurs poils urticants contiennent une toxine irritante, la thaumétopoéine. Transportés par le vent, ces poils peuvent provoquer des réactions allergiques sévères :

Chez l'humain : éruptions cutanées, conjonctivites, troubles respiratoires, voire malaise en cas d'exposition importante.

Chez les animaux : les chiens, notamment, risquent des inflammations graves, comme une nécrose de la langue, en cas de contact ou d'ingestion.

En cas de symptômes, consultez un médecin ou un vétérinaire sans tarder.

Des solutions pour limiter leur prolifération

Différentes méthodes existent pour lutter contre ces nuisibles :

Elimination mécanique des nids : Coupez les branches infestées avec un outil adapté, puis brûlez-les. Cette opération doit être réalisée avec des équipements de protection (gants, masque, vêtements lisses).

Installation d'éco-pièges : Placez un collier autour du tronc pour capturer les chenilles avant qu'elles ne touchent le sol. Ces pièges sont disponibles en jardinerie ou en ligne.

Traitement biologique : Pulvérisez un insecticide à base de Bacillus thuringiensis (BtK) sur les arbres infestés. Ce traitement est efficace avant que les chenilles ne quittent leur nid.

Favoriser les prédateurs naturels : Encouragez la présence de mésanges et chauves-souris, grands consommateurs de chenilles.

Pourquoi agir maintenant ?

A la fin de l'hiver, les chenilles processionnaires quittent leurs nids pour s'enfouir dans le sol. Une fois installées, elles deviennent plus difficiles à éliminer. Intervenir rapidement permet de limiter leur prolifération et de protéger les populations, humaines comme animales. Ne laissez pas ce fléau gâcher le retour des beaux jours ! Prenez les mesures nécessaires dès maintenant pour assurer votre sécurité et celle de votre entourage.