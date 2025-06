Météo. La Normandie est touchée par les fumées des incendies au Canada : est-ce dangereux pour notre santé ?

Depuis dimanche 1er juin, le ciel de la Normandie prend parfois des allures étonnantes : laiteux, légèrement brumeux, et même coloré à l'aube ou au crépuscule. Ce n'est ni une annonce du retour de l'été ni un effet de pollution locale… mais le résultat d'un phénomène transatlantique.

Les panaches de fumée issus des feux de forêt qui ravagent actuellement le centre du Canada, notamment le Manitoba, ont traversé l'océan pour atteindre l'Europe. Et la Normandie est en première ligne.

Des incendies records au Canada… visibles jusqu'en Normandie

A l'origine : des incendies particulièrement précoces et puissants, attisés par une sécheresse inhabituelle et des vents violents. Selon Copernicus, le service européen de surveillance de la qualité de l'air, ces feux ont généré 13 mégatonnes de carbone rien qu'en mai dans le Manitoba. Un chiffre trois fois supérieur au précédent record de 2023.

Transportées par les vents d'altitude, ces fumées ont déjà survolé la Méditerranée, puis sont remontées jusqu'au nord-ouest de la France. Elles sont désormais bien présentes au-dessus de la Bretagne, de la Loire-Atlantique et de la Normandie.

Couchers de soleil rouges et ciel pâle : ce que vous allez observer en Normandie

Benoît Morel, prévisionniste chez Météo Seine-Maritime, nous éclaire sur ce phénomène météorologique rare mais de plus en plus courant. Voici ce qu'il nous a confié : "L'ensemble de la Normandie est concerné par ce panache de fumée. C'est encore le cas mercredi 4 juin, et d'ailleurs d'autres fumées pourraient survoler la Normandie ces prochains jours."

Résultat visible : "On observe un ciel laiteux, qui cache le soleil. Ce ciel laiteux peut être plus ou moins épais selon la couche de la fumée. Si la fumée est épaisse, il y aura peu de couleurs. En revanche, si la fumée est plus fine, des couleurs rouges et orange peuvent apparaître autour, principalement quand le soleil est très bas."

Malheureusement pour les amateurs de belles photos : "Compte tenu des prévisions (ciel souvent nuageux et temps humide), il est peu probable qu'on puisse voir de jolies couleurs ces prochains jours."

Un ciel laiteux et des couchers de soleil rouges en Normandie : explication d'un phénomène venu du Canada - Unsplash

Est-ce dangereux pour la santé ? Faut-il s'inquiéter ?

Bonne nouvelle : aucun risque pour votre santé, précise le prévisionniste :

"Les panaches de fumées ne représentent pas de danger puisqu'ils survolent à très haute altitude, au-delà de 5 km."

C'est donc un spectacle atmosphérique, mais sans conséquence directe pour l'air que nous respirons au sol. Les particules restent en haute altitude et ne descendent pas jusqu'à nous.

Un phénomène rare… mais qui devient de moins en moins exceptionnel

Si ce type de phénomène semble spectaculaire et exceptionnel, il pourrait devenir plus fréquent. Benoît Morel nous alerte :

"C'était un phénomène rare. Mais c'est un événement qui se produit de plus en plus. Les conditions sèches et chaudes depuis de longues semaines au Canada ont contribué à ces incendies. Et ces conditions sont de plus en plus répandues, notamment au printemps et en été."

Les vents en altitude ont ensuite fait le reste : "Les panaches de fumée sont véhiculés par les vents d'altitude, qui tournent autour des dépressions et anticyclones. En ce moment, on a justement ce vent qui se dirige vers l'Europe, dont la France."

