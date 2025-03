Normandie. Incendie dans une distillerie : des milliers de litres de cidre et de pommeau partent en fumée

Faits Divers. Un violent incendie a touché la distillerie d'un domaine cidricole situé à Verneusses, aux confins de l'Eure et de l'Orne, vendredi 21 mars. Plus de quarante pompiers ont été mobilisés en raison de la nature des produits stockés dans le bâtiment : cidre, pommeau, vinaigre et alcool vieillit en fût de chêne.