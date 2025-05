Météo. Quel temps fera-t-il cet été en Normandie ? Météo France dévoile ses prévisions pour les mois de juin, juillet, et août

Selon le dernier bulletin de Météo-France, les températures estivales risquent de grimper au-dessus des moyennes saisonnières en France… et la Normandie n'y échappera sans doute pas. Le scénario "plus chaud que la normale" est le plus probable pour l'ensemble du territoire, avec une probabilité de 50%. Cela ne veut pas dire que la canicule est garantie, mais que les journées estivales risquent d'être plus nombreuses que les épisodes frais.

Attention toutefois : Météo-France insiste sur le fait qu'il s'agit d'une tendance moyenne. Des variations ponctuelles, avec des périodes plus fraîches ou plus instables, peuvent tout à fait survenir, même en plein mois de juillet.

Un été 2025 probablement plus chaud que la normale en Normandie. - Unsplash

Des précipitations imprévisibles pour cet été 2025

Côté pluies, c'est la grande inconnue. Aucune tendance nette ne se dégage pour les mois de juin à août. Les scénarios se répartissent équitablement : un tiers de chances pour un été plus sec, un tiers pour un été plus humide, et un tiers pour un été dans les normales. Autant dire que l'on peut aussi bien sortir les bottes que les arrosoirs.

En Normandie, habituée à jongler entre crachin matinal et soleil de fin d'après-midi, cette incertitude pourrait jouer les trouble-fête… ou réserver de belles surprises.

Des prévisions influencées par le climat mondial

Ces tendances saisonnières ne tombent pas du ciel : elles sont issues de modèles climatiques complexes qui prennent en compte des facteurs globaux comme la température des océans, l'état de l'atmosphère, etc.

En clair, même si la météo reste un art délicat, ces projections permettent d'anticiper les grandes lignes, notamment dans un contexte de changement climatique où les étés chauds deviennent plus fréquents, y compris en Normandie.

A quoi servent ces tendances météo à 3 mois ?

Ces prévisions sont avant tout des outils d'aide à la décision pour les secteurs météo-sensibles : agriculture, énergie, tourisme… Mais elles intéressent aussi le grand public, curieux de savoir s'il pourra prévoir ses vacances sous le soleil ou sous un parapluie.

A noter que ces tendances sont plus fiables pour les températures que pour les précipitations, surtout en été. Mieux vaut donc garder un œil sur les bulletins hebdomadaires pour affiner ses plans… et ne pas oublier que la météo normande adore jouer la carte de l'imprévu !