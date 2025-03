Météo. Découvrez quelles sont les quatre (seules) villes normandes dans le classement des communes françaises où il pleut le plus !

Oubliez la Bretagne et la Normandie, c'est à l'Est de la France que s'imposent les vraies régions où il pleut le plus. En tête du classement, on retrouve Annecy, Chambéry et Grenoble, avec respectivement 9,8, 9,7 et 9,1 jours de pluie par mois. Sur les 10 premières places, pas moins de cinq villes sont situées en Auvergne-Rhône-Alpes, confirmant que les montagnes alpines riment avec précipitations.

La Normandie, loin d'être la plus arrosée

Alors que la région est souvent moquée pour son climat pluvieux, la réalité est tout autre. Seules quatre villes normandes figurent dans le classement des 50 villes les plus humides : Le Havre (21e), Rouen (23e), Cherbourg (30e) et Caen (36e). Pour comparaison, l'Auvergne-Rhône-Alpes compte à elle seule huit villes dans le top 15 !

Et la Bretagne dans tout ça ?

La Bretagne, autre cible favorite des blagues sur la pluie, ne fait guère mieux que la Normandie en termes de présence dans le classement. Seulement trois villes bretonnes apparaissent dans le top 50 : Brest (24e), Quimper (25e) et Saint-Malo (31e). Comme quoi, les étiquettes ont la vie dure !

Paris et le nord de la France s'en sortent aussi

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Paris n'est même pas classée parmi les 50 villes les plus pluvieuses ! En Ile-de-France, c'est Saint-Maur-des-Fossés qui arrive en 15e position, loin devant la capitale. Les Hauts-de-France comptent huit représentants, mais aucun dans le top 20.

La Normandie peut garder la tête haute

En définitive, la Normandie est bien loin de mériter son image de région où il pleut sans arrêt. Avec seulement quatre villes dans le classement et aucune dans le top 20, elle s'en sort mieux que beaucoup d'autres. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle du "temps normand", vous saurez quoi répondre !

Holidu, c'est quoi ?

Holidu, réalisateur de ce classement est un portail de réservation de logements de vacances, qui compile toutes sortes de données utiles aux voyageurs, y compris la météo des villes françaises. Holidu ne tient compte, dans ce classement, que des villes de plus de 50 000 habitants. Les données utilisées sont celles de l'application météo World Weather Online.