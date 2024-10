Normandie. Une année record en termes de pluie… mais pas dans le sens que vous pensez !

Si on demandait à un Normand ce qu'il pense de la météo locale, il répondrait probablement : "Oui, il pleut, mais pas tout le temps non plus." Et il aurait raison. Sur une année, les précipitations à Rouen sont d'environ 618.2mm, ce qui la place derrière des villes comme Bordeaux (avec 777.4mm/an). Oui, vous avez bien lu, il pleut plus à Bordeaux qu'à Rouen. La différence ? En Normandie, la pluie préfère le format "bruine continue" que "grosse averse".

Pour vous donner un ordre d'idée, en litres par mètre carré, par an :

• Caen : 542.2

• La Hague : 633.6

• Alençon : 634.6

• Dieppe : 538.4

Et en comparaison :

• Nice : 877.3

• Paris : 675.9

• Cap Ferret : 809.6

• Saint-Etienne : 701.7

Et pour la petite blague sur la Bretagne, qui ne vole pas son cliché :

• Brest : 906.4

Il pleut souvent, mais… pas tant que ça !

Certes, en Normandie, les jours de pluie sont plus fréquents. Mais, est-ce que cela veut dire qu'il pleut tout le temps ? Pas vraiment. On compte environ 120 jours de pluie par an, soit un tiers de l'année (ou bien un jour sur trois). Alors, pourquoi cette réputation de région détrempée ? Peut-être que les Normands aiment se plaindre… ou qu'ils ont juste une mémoire sélective des jours ensoleillés !

Si la région est globalement plutôt stable en termes de chiffres (non, il n'a pas "plus" plu cette année), dans la Manche, c'est même le contraire, comparé aux années précédentes : il a bien moins plu ! Jusqu'à -20mm de pluie (litres par mètre carré) en comparaison à l'année dernière. Au mois d'août, la Normandie se trouve scindée en deux eu égard au bilan pluviométrique mensuel. La moitié nord de la région accuse un déficit compris entre –10% et –25%. Sur la moitié sud en revanche, à l'exception du centre de l'Orne, les cumuls restent dans les valeurs de saison.

La météo normande, un sujet de conversation… inépuisable

Si vous êtes déjà allé en Normandie, vous avez sans doute remarqué que la météo est LE sujet de discussion. "Alors, t'as vu, il pleut encore…" Mais attention, il y a pluie et pluie. Entre l'averse passagère, la bruine timide et le crachin persistant, la Normandie offre une gamme de pluies digne d'un nuancier Pantone. Ce qui donne aussi cette idée qu'il y pleut souvent : c'est un sujet constant, et il peut pleuvoir peu (en quantité) mais longtemps !

Soleil, où es-tu passé ?

Alors, d'où vient cette déprime météorologique dont tout le monde parle ? En fait, ce n'est pas vraiment la pluie le coupable, mais le manque de lumière. Le soleil se fait plus rare en Normandie, avec des hivers souvent gris et des étés timides. Ce n'est pas pour rien que la luminothérapie gagne des adeptes dans la région.