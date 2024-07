Orne. Mauvais temps : un maire prend un arrêté pour que "la pluie cesse"

Après une matinée pluvieuse comme depuis plusieurs jours, Daniel Marrière, maire de la petite commune de Coulonces, près d'Argentan, a pris une décision des plus étonnante. Désespéré par le mauvais temps, il a publié mardi 9 juillet un arrêté pour que "la pluie cesse". De quoi redonner le sourire aux habitants et peut-être même le soleil.

Une prescription de 30 à 35° dans la journée

Avec une pointe d'humour, Daniel Marrière prescrit "une température de 30 à 35° dans la journée" et demande que le soleil revienne de la mi-juillet à octobre. L'arrêté stipule également des nuits ne dépassant pas les 20°, afin de garantir des conditions agréables pour tous les habitants.

Le maire de Coulonces appelle également les autorités religieuses à prier pour un retour à une météo estivale normale. "Les recteurs des paroisses, sur la partie nord de la France, seront mis à contribution, pour une communication avec l'au-delà prioritaire et se voient donc chargés de l'exécution du présent arrêté", écrit-il.

Du soleil pour la Saint-Paterne

Avec ce texte, il espère ramener le soleil pour la Saint-Paterne et offrir à ses concitoyens des vacances ensoleillées et agréables. Cette initiative, bien que symbolique et humoristique, reflète la volonté de redonner un peu d'espoir aux habitants de Coulonces après une longue période de mauvais temps.