Normandie. Orages, inondations, crues… Quatre départements en alerte jaune

La météo est très instable en Normandie ces derniers temps, et le ciel ne déroge pas à la règle ce mardi 21 mai. Plusieurs alertes sont émises par Météo France dans différents départements de la région. Tout d'abord, un risque de pluie et d'inondations concerne l'Orne et l'Eure. Dès à présent, et jusqu'à la fin de l'après-midi, les deux départements sont en vigilance jaune.

Tout comme le Calvados, ils sont aussi concernés par une alerte jaune aux crues. Les secteurs de la Dives, de la Touques-Orbiquet-Calonne, de la Charentonne-Guiel et de l'Iton amont sont à surveiller très attentivement, des débordements sont possibles.

Des orages en fin de journée ?

Une fois n'est pas coutume, des orages localisés pourraient éclater dans la journée. Le ciel normand s'annonce particulièrement instable. L'Orne et l'Eure sont en alerte jaune à partir de midi, dès 13h pour la Seine-Maritime. Une vigilance est de mise pour le moment, jusqu'en début de soirée.

