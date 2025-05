Météo. Ascension sous tension : jusqu'à 29°C en Normandie, mais la météo va (re)basculer avant la fin du week-end

Préparez les barbecues et sortez les lunettes de soleil : ce vendredi 30 mai 2025 s'annonce exceptionnellement chaud en Normandie, avec des températures maximales entre 25 et 29°C, selon Météo-France et La Chaîne Météo Basse-Normandie.

Dans l'Orne et le Calvados, le thermomètre pourrait flirter avec les 29°C, loin des normales de saison. Même à Rouen et Alençon, on attend 29°C à l'ombre. Les littoraux, eux, resteront plus tempérés avec 18 à 21°C à Cherbourg, Dieppe ou Bayeux.

Les nuits aussi s'annoncent chaudes

Autre fait notable : la douceur nocturne. Les températures ne devraient pas descendre sous les 14°C. De quoi garantir des soirées longues et agréables… mais aussi des nuits peut-être un peu moites, sans ventilateur.

Samedi : soleil voilé et légère baisse des températures

Changement de ton samedi, avec un voile nuageux généralisé apportant un petit rafraîchissement. Les températures redescendront autour des 20 à 24°C maximum, selon les zones.

Pas de pluie à l'horizon dans la matinée, mais selon les prévisionnistes, un risque orageux pourrait émerger en soirée, notamment dans le sud de la région. Un scénario à suivre de près.

Dimanche : pluie généralisée dès le matin, sauf quelques chanceux

Dimanche matin, le ciel va franchement se gâter. La pluie est attendue presque partout en Normandie, à l'exception notable de Cherbourg, Dieppe et Mortagne-au-Perche, qui devraient rester au sec.

Bonne nouvelle : des éclaircies pourraient revenir dans l'après-midi, sauf à Lisieux et Brionne, où la grisaille s'installera plus durablement. Côté températures, comptez autour de 19 à 21°C, tout juste de quoi garder la veste légère à portée de main.