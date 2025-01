Insolite. Les falaises normandes accueillent une immense cascade… de nuages !

On vous arrête tout de suite : non, ce n'est pas un montage. Ce qu'on a vu à Saint-Jouin-de-Bruneval, c'est une cascade de nuages. Ce phénomène, qu'on associe généralement aux sommets des Alpes ou des Pyrénées, a décidé de s'offrir une petite escapade en bord de mer.

Mais alors, comment ça marche ? A la base, le brouillard n'est rien d'autre qu'un nuage très bas. En se déplaçant, il "coule" le long des falaises comme une cascade, avant de se désagréger en rencontrant l'air plus chaud au-dessus de la mer.

Une scène digne d'un film

Ajoutez à cela un coucher de soleil, et vous obtenez une ambiance à la fois poétique et irréelle. Valentin Beuzelin, un chanceux témoin de l'événement, a capturé des vidéos à couper le souffle. Entre les tons orangés du ciel et cette "cascade" en mouvement, difficile de ne pas être ébloui.

Si vous pensiez que la Normandie ne pouvait pas rivaliser avec les grands espaces montagneux, ce spectacle prouve le contraire. Pas besoin de grimper à 2 000 mètres pour en prendre plein les yeux, juste un peu de patience et une bonne paire de bottes pour affronter la plage.