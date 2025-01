Herminia. La plage de Granville métamorphosée en nuage géant par l'écume déchaînée de la tempête

La tempête Herminia, qui a secoué la Manche dimanche 26 et lundi 27 janvier, a mis tout le monde à l'épreuve. Des vents soufflant à plus de 100km/h et des vagues qui n'étaient pas là pour rigoler. Mais au lieu de se mettre à l'abri, Catherine Hue Cirou et sa chienne Moussette ont décidé de braver l'élément et d'aller faire un tour sur la plage du Hérel à Granville. Et là, surprise !

Un spectacle habituel, mais qui n'en reste pas moins surprenant. - Catherine Hue Cirou

L'écume géante : un décor digne d'un film !

Imaginez un peu : un nuage blanc d'écume recouvrant toute la plage, créant une ambiance presque irréelle. "C'était magnifique, malgré la tempête", confie-t-elle. Une mer déchaînée, un vent qui souffle fort, et cette écume géante qui semble se transformer en une mer de coton, juste aux pieds de Granville.

Moussette, dans son élément. - Catherine Hue Cirou

