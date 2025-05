Le Caennais de la semaine. Christopher Bribet, expert météo : "Il pleut moins à Caen qu'à Biarritz"

Passionné par les phénomènes climatiques, Christopher Bribet anime la page Météo Basse-Normandie sur les réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 200 000 personnes.

Qu'est-ce qui vous plaît à Caen ?

"Je suis tombé amoureux de la ville grâce à son cadre de vie. J'adore la Prairie, j'y vais souvent courir. Moi qui ai un côté 'campagnard', j'aime ce coin de verdure en plein centre-ville."

Pourriez-vous nous recommander

un endroit moins connu ?

"J'ai une autre passion : la photographie. Il y a un super endroit au niveau de l'Abbaye-aux-Dames, qu'on appelle le banc des amoureux. C'est un endroit qui offre une vue dégagée sur tout Caen, avec un banc situé en hauteur. Je trouve ça super joli."

Que changeriez-vous à Caen ?

"Le temps ! Je veux du soleil, j'adore la chaleur. Ici les hivers sont très longs, et les étés trop courts…"

Quel phénomène météorologique

vous a marqué ces 15 dernières années ?

"Je me souviens de l'incroyable épisode neigeux en mars 2013. Il y avait des congères de quasiment un mètre à l'extérieur de Caen. Je pense que nous ne sommes pas près de revoir ça."

On dit qu'il pleut tout le temps à Caen…

"C'est totalement faux. C'est une rumeur extérieure, mais il pleut moins à Caen qu'à Biarritz par exemple. Nous, les météorologues amateurs, nous essayons de redonner une image positive au climat normand. A Caen, il n'y a pas forcément de pluie, mais pas forcément de soleil non plus, c'est un temps variable et assez nuageux. C'est ce qui nous donne ce teint pâlot, il fait souvent gris !"