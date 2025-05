Météo. Caen, 4e ville la plus sèche de France en avril avec 9mm de pluie

Seulement 9,2mm de pluie sont tombés au mois d'avril à Caen. Cela positionne la ville au pied du podium des villes les plus sèches de France. Seules les villes de Vars - Col de Jaffueil (Hautes-Alpes), Les Herbiers (Vendée) et Martigues (Bouches-du-Rhône) présentent moins de pluie sur l'ensemble du mois. Au total, c'est -82% de pluie par rapport aux normes de saison pour Caen, selon le site Météociel.fr qui a déterminé ce classement. Les températures ne sont pas en reste avec 11,7°C de moyenne, c'est 1,7°C de plus que la norme. Et dans le top 10 de ce classement, le Calvados est représenté par Estrées-la-Campagne et Asnelles, respectivement 6e et 7e avec moins de 10mm de pluie. Bernières-sur-Mer est 9e avec 11,6mm, soit 74% de moins que la norme.