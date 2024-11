Météo. Normands, profitez de votre dernier week-end de beau temps avant bien longtemps !

Ce week-end du samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, les Normands peuvent s'attendre à des températures autour de 10 degrés et à un soleil radieux. C'est l'occasion rêvée pour profiter de l'extérieur, que ce soit pour une balade, une activité en famille, ou tout simplement pour profiter des derniers rayons de soleil.

Une semaine de pluie en perspective

Malheureusement, ce temps agréable ne durera pas. Dès la semaine prochaine, Météo France annonce une omniprésence de la pluie sur toute la région… Et sûrement pour plus longtemps encore. Plus l'hiver avance, plus les températures vont chuter, annonçant des journées plus fraîches.

Le dernier week-end "doux" avant longtemps

Ce week-end est donc à marquer d'une pierre blanche ! Profitez-en pour sortir, faire du sport ou simplement vous détendre à l'extérieur. Après ce week-end ensoleillé, préparez-vous à des journées plus grises et pluvieuses jusqu'au printemps.

N'attendez plus, le beau temps ne va pas rester ! C'est le dernier week-end doux avant l'hiver normand.