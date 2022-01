Météo : où est donc passé le soleil en Basse-Normandie ?

Il paraît qu'au-dessus des nuages le ciel est bleu. Les Bas-Normands aimeraient surement vérifier cette assertion tant la région est balayée par la pluie et refroidie par des températures qui font presque oublier que dans quelques jours nous serons officiellement en été.

Heureusement, le beau temps devrait faire sa réapparition sur la région. Des éclaircies pourraient pointer le bout de leur nez dès ce mercredi après-midi. Mais c'est surtout dans la journée de jeudi 13 juin que les pluies devraient totalement cesser et que le soleil devrait enfin se montrer.

Ca s'en va et... ça revient

Selon les prévisions de Météo France, toute la région se réveillera jeudi matin sous un léger ciel voilé, mais percé par les rayons du soleil. Des rayons qui se maintiendront toute la journée et qui devraient réchauffer l'atmosphère. Les températures devraient ainsi grimper jusqu'à 19°C dans la Calvados, et 18°C dans la Manche et l'Orne avec la minimale pour Cherbourg, et le Coutançais à 15°C.

Mais cet accalmie sera de courte durée, puisque des pluies faibles s'abatteront sur toute la région dès vendredi après-midi. Samedi matin, les éclaircies seront de retour avant de nouvelles pluies dans l'après-midi. Elles devraient durer une bonne partie de la semaine prochaine.