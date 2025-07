Le Caennais de la semaine. Pierre Salzmann-Crochet, le speaker fou : "Caen est la plus belle ville du monde !"

C'est une Voix de la Ville par excellence. Pierre Salzmann-Crochet est notre Caennais de la semaine, lui qui donne de la voix chaque week-end pour assurer le spectacle lors des matchs du CBC ou de l'USO Mondeville. Il se livre pour le podcast hebdomadaire Millénaire de Caen : les Voix de la Ville.

Quel est votre lien avec la ville de Caen ?

"Ça fait maintenant 33 ans que j'y habite, même si j'ai vécu à Hérouville-Saint-Clair et que je suis désormais à Cormelles-le-Royal. La plupart des gens qui comptent pour moi je les ai rencontrés dans cette ville, que ce soit à l'école, au basket… Ce sont des racines profondément ancrées, qui font que j'ai une très grosse adoration pour cette ville, qui m'enlève toute objectivité quand on me demande de parler des plus belles villes du monde. Je dis que c'est Caen, bien évidemment."

Quel est votre endroit préféré à Caen ?

"Clairement le centre-ville, car ça m'est arrivé de me balader juste pour me promener, sans avoir quelque chose à acheter. J'adore le centre-ville. Je croise toujours quelqu'un que je connais. Que ce soit pour y manger un morceau, pour aller à la Fnac, à Micromania… Les cafés, la rue Ecuyère, le Bazar du Bizarre… Mais maintenant, vu ce qu'on y a vécu, je dois ajouter le Vol'Caen, le Palais des Sports Caen la Mer : elle est tellement fantastique cette salle… Peut-être aussi le port de Caen, car on s'y retrouve souvent avec les copains pour boire un coup."

Il manque quelque chose à Caen ?

"Un CBC en Betclic Elite et un Malherbe en Ligue 1 !"

Si vous aviez une baguette magique, vous mettriez le CBC en première division ?

"Surtout pas ! C'est beaucoup plus beau quand on a galéré pour l'avoir, on passerait à côté de tout le sel d'une saison."

Votre meilleur souvenir à Caen ?

"Mon mariage, qui devait se faire dans la ville de Caen. Ça s'est passé dans la mairie de Caen, magnifique. D'ailleurs c'est acté, c'est l'une des plus belles de France. A l'église Saint-Julien, et on a eu la chance de faire la réception dans le vieux Palais des Sports de Caen. Forcément, c'est numéro un comme meilleur souvenir."

