Podcast. Le jour où Jean-Marie Levesque a fait une découverte archéologique… en tombant dans un puits !

Jean-Marie Levesque, directeur du château de Caen, est le troisième invité de notre série de podcasts Millénaire de Caen : les Voix de la Ville. S'il évoque son amour pour sa ville, sa passion pour son lieu de travail ou une tradition culinaire qui lui tient particulièrement à cœur, le passionné d'histoire dévoile au passage une anecdote pour le moins insolite.

Mélange de science et d'Indiana Jones

En 1986, des fouilles archéologiques étaient organisées dans ce qui est devenu plus tard un parking souterrain. "Avec de la dérision, je me souviens de mon exploit archéologique le plus spectaculaire qui a consisté à tomber dans un puits", plaisante Jean-Marie Levesque. Des vestiges d'un quartier de la ville avaient été mis en évidence. Alors qu'un carré de fouille était nettoyé et normalement vierge, le directeur du château "s'est enfoncé de quelques centimètres". Il poursuit : "En me dégageant, une forme circulaire est apparue, et je suis bien tombé dans un puits !"

"En termes d'archéologie scientifique, on était loin du compte, en termes d'aventure à la Indiana Jones aussi !" Ce fameux puits a ensuite été excavé sur plus de 13m de profondeur, et était rempli de céramique ou de monnaie, que les habitants avaient jetées.

"J'en garde le souvenir car cette fouille était spectaculaire, on descendait dans ce puits par un système d'échafaudage improvisé, pas très prudent… On a sorti au seau et à la truelle le contenu d'un cylindre de 13m de profondeur", se souvient-il. Les spécialistes ont mis plus de 20 ans à étudier le résultat de cette découverte !

Pour écouter le podcast entier avec Jean-Marie Levesque, rendez-vous sur Podcasts by Tendance Ouest, ou bien juste ici :