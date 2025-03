Caen. Comment, grâce à la reine Mathilde, j'ai découvert l'histoire millénaire du château

"Qu'est-ce que je peux bien découvrir de plus sur le château de Caen ?" Telle est la question que je me pose en passant le pont-levis de l'enceinte flambant neuve. A l'occasion de son inauguration jeudi 20 mars, le château vient de lancer une application "pour raconter son histoire, partir sur les sites les plus importants, et à la rencontre de ceux qui ont habité ou qui ont fait le château", explique Simon Lanry, médiateur culturel au musée de Normandie.

Des anecdotes en cascade

"Permettez-moi de me présenter, je suis Mathilde, duchesse de Normandie et reine d'Angleterre, et je vais vous guider dans cette enceinte médiévale." Ainsi commence mon parcours. Point de départ : pavillon d'accueil. A prévoir : téléphone, écouteurs et une heure devant soi. Une chose est sûre, il faut prendre son temps. Mais une fois que je suis lancée, je suis plongée dedans. Première étape à l'église Saint-Georges. L'application est vraiment simple, et très intuitive, je n'ai qu'à me laisser guider. "La voix va nous accompagner, mais on a aussi de la photographie, de la vidéo… tout ce qui apporte plus de contenu et de corps à cette forteresse, qui est quand même un terrain à vestiges", explique le médiateur. Je passe de site en site en me laissant porter. Les différentes voix m'accompagnent, et je ne cesse d'enchaîner dans ma tête les "ah bon ?", ou "oh ça alors !", en écoutant le flot d'anecdotes croustillantes. Pour vous mettre l'eau à la bouche : j'ai découvert un lien entre la tour du donjon de l'époque et notre CHU d'aujourd'hui ; le banquet que Richard Cœur de Lion a donné à mille chevaliers dans la salle de l'Echiquier pour Noël 1182, ou encore que des souterrains couraient (et peut-être encore aujourd'hui) sous le château.

Montée au belvédère, descente à la salle de l'Echiquier, traversée jusqu'à la tour de la reine Mathilde, je sillonne la forteresse en long en large et en travers. Aucun détail ne m'échappe, et je découvre de nombreux coins ou histoires que j'ignorais jusqu'alors. "Avec des voix très qualitatives, on redonne sa place à l'humain au sein de la forteresse. On rencontre Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc, le curé Samuel Gosselin…", complète Simon Lanry. Le temps passe et le parcours touche à sa fin. Bilan ? J'ai appris de très (très) nombreuses choses, et j'étais surtout en immersion mille ans auparavant… Je dois avouer que je me suis bien amusée !

Pratique. Parcours audio et numérique "Mathilde et le château". QR-Code à retrouver sur le site visite-mdn.caen.fr, ou à l'accueil du château.