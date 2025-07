Caen. Un été au château réaménagé : entre verdure et culture

Dans le cadre des rénovations, le château est davantage devenu un lieu de rencontres, de rendez-vous, et non plus un simple lieu de visite.

Promenade

Les rénovations du château et ses alentours offrent un espace de détente, où il fait bon vivre et où il est agréable de se promener. Un parking a été remplacé par une pelouse bien verte, avec des chaises longues et des arbres sous lesquels se reposer. S'il est toujours possible de se détendre sur la pelouse située devant le château, vous pouvez y entrer désormais !

Restaurant

Envie d'un bon repas après les visites ? Le Mancel, restaurant du château, vous ouvre ses portes du mercredi au dimanche, de 9h à 22h. Déjeuner, salon de thé, dîner (sauf le dimanche), tout est possible ! A la carte, un menu entrée-plat ou plat-dessert à 20€ et un menu entrée-plat-dessert à 30€.

Pique-nique

Si vous préférez manger au grand air, il est possible de se poser pour pique-niquer, sur les tables et chaises prévues à cet effet. Là encore, vous serez abrité du soleil et ferez le plein de nature sous les arbres.