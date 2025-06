Insolite. La Traversée de Caen à la nage relancée dans le cadre du Millénaire

Le 28 juin prochain est relancée une course mythique créée par Eugène Maës en 1923 : la Traversée de Caen à la nage. Cet événement labellisé Millénaire de Caen aura une dimension à la fois sportive, historique et culturelle. 800 nageurs et proches, et 120 bénévoles assisteront à la course. Une exposition ainsi que des conférences se tiendront sur le Village de la Traversée, qui se situera quai Vendeuvre, de 10h à 17h. La traversée comportera une épreuve officielle de 5km destinée aux nageurs aguerris, mais aussi trois courses grand public, ouvertes à tous. Chaque nageur repartira avec une médaille aux couleurs du Millénaire. Les inscriptions se terminent le 15 juin, sur le site de l'EN Caen (encaen.com).