Millénaire de Caen. Le trois-mâts Belem présent pour la parade des bateaux

Il a transporté la flamme olympique à travers la Méditerranée, et a fait briller les yeux des nombreux spectateurs présents à Marseille pour l'arrivée de la flamme en France. Le trois-mâts Belem sera aussi présent pour célébrer le Millénaire de Caen.

Ce navire de 1896 est l'un des plus anciens trois-mâts d'Europe et le second plus grand voilier de France. Il fera donc partie de la flotte des 48 gréements, correspondant aux 48 communes de la communauté urbaine de Caen la Mer, qui naviguera lors de la grande parade sur le canal. Un rendez-vous donné du 27 au 29 juin prochain. A noter également que le Belem sera ouvert aux visites gratuitement durant sa venue pour le Millénaire de la ville.