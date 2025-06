[Photos] Week-end maritime de Caen. Embarquez à bord des plus beaux navires !

A l'occasion du week-end maritime de Caen, qui se déroule jusqu'au dimanche 29 juin, 48 navires d'exception sont amarrés au port de plaisance et sur le nouveau bassin de la presqu'île de Caen. Parmi eux, vous retrouverez le célèbre Belem, la Nébuleuse, ou encore l'Hydrograaf. Découvrez notre sélection de voiliers à visiter ce samedi 28 juin sur le quai Gaston Lamy gratuitement.

Le mythique Belem

"Nous avons vu l'engouement pour le Belem depuis qu'il a porté la flamme olympique d'Athènes jusqu'à Marseille pour les JO 2024", explique le capitaine du navire Mathieu Combot.

Le Belem a servi de transport de la flamme olympique, d'Athènes à Marseille, dans le cadre des JO 2024.

Le Belem fait partie de l'histoire maritime française. Datant de 1896, il est, dans sa catégorie, le plus ancien bateau naviguant encore en Europe.

Le Belem vu de l'extérieur.

L'Hydrograaf

L'Hydrograaf, qui est aussi présent à Caen à l'occasion du week-end maritime, est un ancien navire de la Marine royale néerlandaise, datant de 1900-1910. D'extérieur, son style est plutôt militaire. L'intérieur est quant à lui surprenant et luxueux. A l'intérieur, on y trouve un salon de thé et un bar avec une décoration soignée.

L'intérieur luxueux de l'Hydrograaf.

L'Hydrograaf vu de l'extérieur.

La Nébuleuse

La Nébuleuse est un ancien thonier français qui se démarque par sa restauration de voilier, qui en fait l'un des plus beaux de France.

La Nébuleuse est amarrée sur le quai Gaston Lamy à Caen.

Les bateaux repartiront dimanche 29 juin. La flotte millénaire descendra le canal de Caen à la mer, de 10h à 13h30. A pied, à vélo, en roller ou en trottinette, vous pourrez saluer et accompagner les équipages tout le long de la voie verte. Les bateaux navigueront ensuite devant les plages de la côte de Nacre avant de prendre le large.

