Caen. Le Millénaire a du succès… ses produits dérivés aussi !

Place à un nouveau temps fort du Millénaire de Caen. Le début de l'été est l'occasion parfaite de mettre à l'honneur les liens entre la ville et la mer. Le Week-end Maritime invite donc 48 bateaux tous aussi remarquables les uns que les autres, avec une parade sur le canal dès 10h dimanche 29 juin, sans compter toutes les autres activités. Et puisque les Caennais s'approprient avec fierté cette année historique, les produits dérivés siglés Millénaire de Caen ont la cote !

Les créateurs caennais

au cœur de l'événement

Erika Delaune, créatrice de la marque Les CaenCaens, située rue Arcisse de Caumont, en témoigne. "Ça fait sept ans que je suis dans le thème !", sourit-elle. Dans sa boutique, la ville millénaire est mise à l'honneur sous toutes ses formes. Alors pour l'occasion, le Groupement d'intérêt public (GIP) du Millénaire, lui a octroyé une licence pour utiliser le logo officiel sur quelques produits. "J'ai repris un dessin qui marchait déjà bien, en intégrant le logo officiel avec quelques modifications", explique la gérante. L'affiche se décline ensuite sur des bougies, des magnets, des t-shirts ou un sweat. Au total, plus de 210 produits siglés de l'événement se sont déjà écoulés. Et puisque les collections bleues et orange ont bien fonctionné, Erika Delaune propose à l'occasion du Week-end Maritime une version turquoise et rose. "Ce n'est pas simple de gérer le stock au début, il ne faut pas se tromper… J'ai prévu cette fois-ci de multiplier par trois", affirme celle qui tiendra un stand tout le week-end.

Lui aussi proposera une boutique éphémère, mais lors du passage du Tour de France. Emmanuel Salles a fondé Chasse-Patate, créant d'abord des vêtements "lifestyle" sur le thème du cyclisme, puis des tenues sportives, et vient de se lancer dans la vente de t-shirts running. Son premier produit ? Un maillot cycliste célébrant le Millénaire. "Il est composé de trois couleurs : l'orange, le rose et le bleu, avec les formes géométriques de la charte graphique. Ma proposition a tout de suite été acceptée, et les retours sont super bons", décrit-il. En trois semaines, 250 exemplaires sont partis, mais attention, "l'idée du partenariat, c'est d'en faire 1 000, pas un de plus". Comptez 35€ pour le t-shirt running, 60€ pour le maillot cycliste.

Le maillot cycliste dédié au Millénaire de Caen. Il est désormais disponible aussi en taille femme. - Chasse-Patate

Les clubs du coin aussi se sont prêtés au jeu, revêtant lors d'un match un "maillot du Millénaire". Les Vikings, les Drakkars ou encore le CBC, qui a "surpris les puristes" en sortant un maillot avec des manches. "L'idée était de pouvoir le porter en dehors d'un match de basket", justifie le club. Un maillot très coloré, qui "n'a laissé personne indifférent". Tout a été vendu. "Le club est tellement ancré localement, c'était une évidence d'être présent pour célébrer le Millénaire", poursuit le CBC.

Le Millénaire se célèbre dans la rue, sur les parquets… et même à table ! La boutique Made in Calvados, rue Saint-Pierre, met en avant une boîte de biscuits reprenant la charte graphique. "Nous allons bientôt avoir aussi une boîte de caramels", précise Lize Lanchas, responsable de la boutique. Autant de produits qui cohabitent avec les madeleines Jeannette du Millénaire ou bien le cidre de La Flaguerie, à l'étiquette rose, bleu et orange. "Je trouve que c'est bien de ne pas avoir donné toutes les licences à une seule boutique", juge Erika Delaune. "Ça crée des synergies entre différents acteurs."