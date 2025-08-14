Saint-Aubin-sur-Mer. Cap sur la glisse et la musique avec le Xsmoz Festival

Ce week-end, Saint-Aubin-sur-Mer vivra au rythme des vagues et des good vibes avec le Xsmoz Festival. Dès 13 h, le front de mer s’animera avec des activités nautiques gratuites – paddle, kayak, voile – ouvertes à tous. Sur la plage, les DJ sets du collectif Les Vagues Électro installeront l’ambiance dès 14 h.

Le soir, cap sur la scène musicale avec LMBD, Fat Babs, Cheeko & Davojah, Madfield et Salman Music pour un voyage sonore entre reggae, hip-hop, électro et rock, jusqu’à 3 h du matin.

Créé en 2018 par une bande d’amis passionnés de voile, le Xsmoz Festival marie sports nautiques et concerts live dans un esprit convivial et accessible. Tarif soirée : 10 €, activités gratuites l’après-midi.

Ecoutez l'interview complète d'Alban Egret au micro de Tendance Ouest à quelques jours de l'ouverture des portes de ce beau rendez-vous estival.



