Saint-Aubin-sur-Mer. Cap sur la glisse et la musique avec le Xsmoz Festival

Le Président de l'association et membre fondateur du Xsmoz Festival, Alban Egret, répond aux questions de Tendance Ouest. Programme, activités, infos pratiques, programmation, coup de coeur musical...le jeune normand accompagné de son équipe est fin prêt pour cette édition 2025 organisé ce samedi 16 août à Saint Aubin sur mer.

Publié le 14/08/2025 à 08h11, mis à jour le 14/08/2025 à 10h08 - Par Rodolphe de la Croix
Saint-Aubin-sur-Mer. Cap sur la glisse et la musique avec le Xsmoz Festival
Alban Egret, en haut et troisième en partant de la gauche entouré de son équipe prête à accueillir le public ce samedi pour cette édition 2025 attendue.

Ce week-end, Saint-Aubin-sur-Mer vivra au rythme des vagues et des good vibes avec le Xsmoz Festival. Dès 13 h, le front de mer s’animera avec des activités nautiques gratuites – paddle, kayak, voile – ouvertes à tous. Sur la plage, les DJ sets du collectif Les Vagues Électro installeront l’ambiance dès 14 h.

Le soir, cap sur la scène musicale avec LMBD, Fat Babs, Cheeko & Davojah, Madfield et Salman Music pour un voyage sonore entre reggae, hip-hop, électro et rock, jusqu’à 3 h du matin.

Créé en 2018 par une bande d’amis passionnés de voile, le Xsmoz Festival marie sports nautiques et concerts live dans un esprit convivial et accessible. Tarif soirée : 10 €, activités gratuites l’après-midi.

Ecoutez l'interview complète d'Alban Egret au micro de Tendance Ouest à quelques jours de l'ouverture des portes de ce beau rendez-vous estival.


Alban Egret, Président du Xsmoz Festival

