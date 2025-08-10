En ce moment CALL ME BLONDIE
Saint-Aubin-sur-Mer. Au XSMOZ Festival, de la glisse en musique

Loisir. Entre glisse, soleil et concerts en plein air, le XSMOZ Festival revient le 16 août à Saint-Aubin-sur-Mer. Une journée rythmée par des activités nautiques gratuites et une nuit de musique face à la mer.

Publié le 10/08/2025 à 12h00 - Par Lise Crocquevieille
Saint-Aubin-sur-Mer. Au XSMOZ Festival, de la glisse en musique
Le XSMOZ festival revient à Saint-Aubin-sur-Mer samedi 16 août. Au programme : de la musique et des sports nautiques.

Samedi 16 août, la plage de Saint-Aubin-sur-Mer accueillera une nouvelle édition du XSMOZ Festival, rendez-vous atypique mêlant sports nautiques et musiques actuelles. Née en 2018 sous l'impulsion d'un groupe d'amis passionnés de voile, l'association XSMOZ promeut la glisse pour tous. Dès 13h, l'événement investit le front de mer avec des activités nautiques gratuites en partenariat avec le club de voile local.

Dès 14h, les DJ sets du collectif Les Vagues Electro installeront une ambiance festive jusqu'au coucher du soleil. Puis, à partir de 19h, place aux concerts en plein air jusqu'à 3h du matin. A l'affiche cette année : Fatbabs, Cheeko & Davojah, The Madfield, Salman Music et LMBD, pour une nuit entre hip-hop, reggae, électro et groove.

Une journée pour tous, entre vagues, vibes et soleil, comme une grande bouffée d'air frais musical au cœur de l'été sur la Côte de Nacre !

Pratique. Tarif : 10€ (concerts du soir), billetterie sur xsmoz.fr

