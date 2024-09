Festival. Le 27 juillet, place au rap et à l'électro à Saint-Aubin-sur-Mer

Avis aux amateurs de rap et de musique électronique. Le samedi 27 juillet, l'Aubin Festival revient pour sa 4e édition, à Saint-Aubin-sur-Mer. Devenu incontournable sur la Côte de Nacre, le festival se divisera cette année en deux parties. La première, gratuite, se déroulera de 17h à 22h sur la plage. La deuxième, qui vous coûtera entre 8 et 12 euros selon si vous réservez à l'avance ou non, prendra le relais jusqu'à 3h du matin au Cent79. Au total, une dizaine d'artistes locaux se succéderont tout au long de la soirée, les objectifs de l'Aubin Festival étant de dynamiser le territoire, valoriser la musique actuelle mais surtout de mettre en lumière les artistes normands. Des camions de restauration seront sur place.