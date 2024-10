Langrune-sur-Mer. Au festival Sâoticot, deux jours de spectacles et de concerts

Les rues de Langrune-sur-Mer seront animées les 23 et 24 août ! Le temps d'un week-end, le festival pluridisciplinaire et intergénérationnel Sâoticot vous propose des concerts et des spectacles en tous genres, le tout en accès libre. Du jazz au rock, en passant par la soul ou la musique électronique, il y en aura pour tous les goûts. L'un des objectifs de Sâoticot est de mettre en valeur l'art local et les artistes normands. Le festival se dit également éco-responsable puisqu'il utilise des matériaux recyclés pour son mobilier et ses décors. Des gobelets réutilisables et consignés seront aussi proposés.

Pratique. Vendredi 23 et samedi 24 août. Prix d'entrée libre.